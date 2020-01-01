أخبار الأهلي اليوم | فلادان في ورطة ومهاجم الشباب: أنا أفضل من السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فلادان في ورطة .. الأهلي يستعد للشباب بصفوف غير مكتملة

يعود الأهلي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، غدًا الخميس، تدريباته بعد راحة خمسة أيام منحها المدرب للاعبين، استغلالًا لفترة التوقف.

الراقي يستعد لخوض مباراة صعبة أمام الشباب في 23 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

المزيد من الفرق

ويخسر الأهلي خلال استعداداته ثمانية من لاعبيه لأسباب مختلفة، ما بين إصابات وانضمام للمنتخبات الوطنية.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

ديوب: السومة وحمدالله وجوميس؟ .. استطيع التفوق عليهم

تحدث ماكيتي ديوب مهاجم فريق الشباب عن مسيرته مع الليوث في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدرته على تحقيق التفوق على مهاجمي الأندية السعودية المنافسة. ( طالع التفاصيل )

التمياط وعطيف وعبد الغني .. ضحايا الغياب الطويل عن الملاعب

جهاد الحسين: كنت أتمنى مزاملة السومة اختار السوري جهاد الحسين؛ مساعد مدرب الرائد السعودي، مواطنه عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، كأكثر اللاعبين الذين كان يتمنى اللعب معهم في فريق واحد قبل الاعتزال. وقال الحسين، خلال تصريحاته لقنوات الرياضية السعودية: "كنت أتمنى مزاملة عمر السومة، هو من أهم اللاعبين الذين مروا بتاريخ الدوري السعودي كمحترفين، وحاليًا هو في صدارة الهدافين، كنت قريبًا من مزاملته، لكن ظروف معينة حالت دون ذلك، حاليًا أنا مدرب، ربما أجاوره في يوم من الأيام".

نجوم كثيرة ابتعدت عن ملاعب كرة القدم السعودية بسبب الإصابات، لتحرم الجماهير مما يقدموه من إبداعات ومساعدة في تحقيق الإنجازات رفقة أنديتهم.

ولكن بالنظر إلى الإصابات في تاريخ الدوري السعودي نجد أن إصابة الرباط الصليبي الأكثر انتشارًا كالإصابات الأكثر تأثيرًا على اللاعبين من حيث فترة الغياب، حيث نرصد لكم خلال التقارير التالي أبرز إصابات وفترات غياب اللاعبين. ( طالع التفاصيل )