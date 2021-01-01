أخبار الأهلي اليوم | رسالة فتوحي لأوسو .. والسومة ينافس الدوسري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 28 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بعد تألقه .. موقف سلطان مندش من الاستمرار مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية، موقف سلطان مندش لاعب النادي الأهلي، من الاستمرار مع فريقه، بعد تألقه خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه كان ضمن المرشحين للرحيل عن الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت إدارة الأهلي تخطط للتخلص من خدمات سلطان مندش، وذلك بدخوله في صفقات تبادلية، ولكن اللاعب ظهر خلال الفترة الماضية بشكل رائع مع الفريق. " اقرأ التفاصيل "

فلادان يكثف تدريبات الأهلي بعد مواجهة الاتفاق

حرص الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تكثيف التدريبات اللياقية للاعبي الفريق، بهدف رفع المستوى اللياقي، عقب العودة أمس إلى التدريبات الجماعية، بعد إجازة لمدة 48 ساعة.

وشهدت التدريبات غياب السوري عمر السومة مهاجم الفريق، والذي لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، حيث لم يتحدد موقفه من المشاركة أمام الباطن.

السومة ينافس الدوسري على جائزة عربية

ينافس السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، سالم الدوسري جناح الهلال، على جائزة أفضل لاعب عربي عام 2020، والمقدمة من الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وأعلن الاتحاد العربي عن أسماء اللاعبين المرشحين للجائزة، حيث ضمت السومة والدوسري، وعلي معلول وحسين الشحات ثنائي الأهلي المصري، وثنائي السد القطري بغداد بونجاح وأكرم عفيف.

فتوحي يوجه رسالة إلى صامويل أوسو بعد رحيله

حرص المغربي إدريس فتوحي على توجيه رسالة إلى الغاني صامويل أوسو، بعد رحيله عن صفوف الأهلي مؤخرًا، وعودته إلى ناديه الفيحاء، بعد انتهاء إعارته.

فتوحي كتب رسالة إلى أوسو عبر تطبيق "إنستجرام" قائلًا: "أتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة يا أخي، وابقى متألقًا وانشر روحك المرحة".