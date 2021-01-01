أخبار الأهلي اليوم | موافقة بلعمري واستهداف مواطنه، وبديل الحسون أمام الهلال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 12 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي يحصل على موافقة بلعمري وينتظر موقف ماندي

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة الأهلي حصلت على موافقة الجزائري جمال بلعمري مدافع ليون على الانضمام للفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية، لكن الصفقة لم تحسم بعد نظرًا لتفضيل المدرب فلادان ميلويفيتش التعاقد مع عيسى ماندي مدافع ريال بيتيس.

ماندي صاحب الـ29 عامًا يمتاز بقدرته على اللعب في كافة مراكز الدفاع، ولذا يُفضل المدرب الصربي التعاقد معه بدلًا من بلعمري، لكن المفاوضات مازالت جارية معه.

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الإدارة الأهلاوية تسعى للحصول على موافقة ماندي ثم مفاوضة ناديه على شراء الأشهر الأخيرة في عقده الذي ينتهي الصيف القادم.

ميلويفيتش يستقر على بديل الحسون أمام الهلال

استقر فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي على معوض عبد الله الحسون الظهير الأيمن الغائب عن مباراة الهلال للإيقاف.

واختار المدرب الصربي يزيد البكر للعب أساسيًا في يمين الدفاع خلال مباراة الجمعة القادم، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

الفريق كان قد استأنف تدريباته يوم أمس بعد توقفها منذ الخسارة أمام القادسية، وقد تضمن المران تدريبات فنية وبدنية وخصص المدرب جزء منه لتدريبات التسديد على المرمى.

الأهلي يُقرر بقاء ساريتش ورحيل واحد من أجنبيين

قرر النادي الأهلي بقاء لاعب الوسط إلفيس ساريتش وإعادة تسجيله في قائمة الفريق المحلية خلال الفترة الشتوية بعد تعافيه من الإصابة التي منعته من بدء الموسم مع الفريق.

وأوضحت صحيفة الشروط الأوسط أن الأهلي سيتخلى عن ماركو مارين أو صامويل أوسو خلال انتقالات يناير الجاري ليُسجل بدلًا منه ساريتش.

الأهلي يُهدد ميلويفيتش بالإقالة .. هل يستحق إن خسر من الهلال؟

مقال رأي حول مدى استحقاق ميلويفيتش للإقالة حال خسر أمام الهلال. من هنا

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