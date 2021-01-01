أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة في مستقبل أوسو، وآل فتيل يُفسر تحسن الأداء الدفاعي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 25 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رغم لحظات الوداع، علاقة أوسو بالأهلي لم تُقطع رسميًا

لعب صامويل أوسو مباراته الأخيرة مع الأهلي يوم أمس وكانت ضد الاتفاق في الدوري السعودي، وودع اللاعب زملاءه عقب اللقاء بعد اتخاذ إدارة النادي قرارًا بعدم تمديد استعارته من الفيحاء حتى نهاية الموسم.

رغم ذلك، إلا أن مصدر مسؤول في إدارة الفيحاء أكد لصحيفة الرياضية السعودية أن النادي لم يتلق أي خطابات رسمية من الإدارة الأهلاوية حول أوسو، سواء بتمديد الإعارة أو عودة اللاعب لناديه، مشيرًا إلى وجود بند يُتيح للأهلي تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم، ومؤكدًا أن الإعارة تنتهي رسميًا قبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

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محمد آل فتيل يُفسر أسباب تحسن دفاع الأهلي

أبدى محمد آل فتيل مدافع النادي الأهلي سعادته الكبيرة بالفوز الدرامي على الاتفاق في الدوري السعودي يوم أمس، مؤكدًا أن العمل الجماعي وتكاتف اللاعبين هو سر الفوز.

مضيفًا للقنوات الرياضية السعودية حول تحسن المردود الدفاعي للفريق "العمل كمنظومة دفاعية جيدة وازدياد الانسجام بين عناصر الفريق والبدء بالدفاع من الخطوط الأمامية جميعها أسباب ساهمت في تحسن الأداء الدفاعي للأهلي".

وأتم حول مستقبله مع النادي "تركيزي الآن مع الفريق فقط، لا أهتم بتلك الأمور الخاصة بالمفاوضات والعقد، وكيل أعمالي هو المهتم بتلك الأمور. أتمنى من الجمهور دعمنا دومًا وآمل أن نسعدهم قدر الإمكان".

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