أخبار الأهلي اليوم | بديل العويس بالكلاسيكو .. وفلادان يعتمد على البكر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 15 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

إدريس فتوحي .. ماذا سيكلف الأهلي غياب المغربي أمام الهلال؟

موسمًا رائعًا يقدمه المغربي إدريس فتوحي نجم الأهلي منذ انضمامه قادمًا من نادي الحزم بعدما تمكن من التواجد ضمن الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الماضي من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

زاد فتوحي الأهلي الكثير في منطقة خلف المهاجمين، وفي مركز صناعة اللعب أيضًا، حيث يقوم بعدة أدوار في المنطقة الهجومية للأهلي جعلته مساهمًا بشكل كبير في أداء الفريق المميز الذي ظهر في بعض المباريات بالموسم الحالي. " اقرأ التفاصيل "

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الشمراني يقود الكلاسيكو تحكيميًا

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، عن تعيين ماجد الشمراني لقيادة مباراة الأهلي ونظيره الهلال، في الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكلفت اللجنة الحكم الدولي تركي الخضير لتقنية الفيديو "VAR"، حيث تم اختيار الحكم محمد الهويش لقيادة مباراة الرائد والنصر.

فلادان يعتمد على البكر أساسيًا أمام الهلال

قرر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، الاعتماد على الثنائي يزيد البكر أساسيًا في مباراة الهلال بالكلاسيكو.

اختيار البكر لتعويض عبد الله حسون الذي سيغيب في مباراة الكلاسيكو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

الأهلي يستقر على بديل العويس أمام الهلال

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، على الدفع بالحارس محمد البريعي أساسيًا في مباراة الهلال، بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويغيب العويس عن مباراة الكلاسيكو، بسبب العقوبة الموقعة عليه، على خلفية الأحداث التي حدثت بعد مباراة القادسية الأخيرة بالدوري.