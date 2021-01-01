أخبار الأهلي اليوم | مساعد ميلويفيتش يُوقع عقدًا جديدًا في صربيا، واستئناف التدريبات

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مساعد ميلويفيتش السابق يُوقع عقدًا جديدًا في صربيا، والأهلي يُعلق

وقع ميلان كوسانوفيتش المساعد السابق لفلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي عقدًا مع نادي فويفودينا الصربي ليتولى منصب المدير الرياضي للنادي.

كوسانوفيتش كان قد غادر الدوحة إلى بلاده بعد خروج الأهلي من دوري أبطال آسيا 2020 ولم يعد منذ ذلك الوقت، وقد حاول النادي إعادته وتواصلت الإدارة والمدرب الصربي معه كثيرًا إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

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وبرر المدرب المساعد رحيله بمعاناته صحيًا وصعوبة قيامه بمهامه مع الأهلي في ظل وضعه الصحي، وقد تحدث مصدر في الإدارة لصحيفة الرياضية السعودية عقب توقيع كوسانوفيتش مع نادي فويفودينا للتعليق على الأمر.

المصدر أوضح للرياضية علمهم بتلك الخطوة، مشيرًا إلى أن كوسانوفيتش يُعاني صعوبة في المشي والوقوف والحركة مما يمنعه من العمل كمدرب مساعد لكنه قادر على تولي مهام منصب المدير الرياضي.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للهلال

يستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الهلال يوم الجمعة القادم في الدوري السعودي، وذلك بعد يومين من الراحة بقرار المدرب فلادان ميلويفيتش عقب الخسارة أمام القادسية.

ومن المتوقع أن يبدأ المران بمحاضرة فنية من المدرب يُناقش خلالها اللاعبين حول أدائهم أمام القادسية وأبرز الملاحظات الفنية على اللقاء، ومن ثم يبدأ الاستعداد لمباراة القمة أمام الهلال.

ماذا حدث في مواجهات الذهاب بين الهلال والأهلي خلال دوري المحترفين السعودي؟

لعب الهلال والأهلي 12 مباراة في مرحلة الذهاب خلال دوري المحترفين السعودي، وقد شهدت سيطرة واضحة للزعيم بـ7 انتصارات مقابل فوز واحد فقط للفريق الجداوي حدث في موسم 2015-2016، وحسم التعادل النتيجة في 4 مباريات.

ولم يقتصر التفوق الهلالي على سجل مواجهات الذهاب على تحقيق الانتصار فقط، بل كان بنتائج قوية وكبيرة، إذ فاز برباعية 3 مرات، وقد سجل 26 هدفًا وهو ما يُساوي ضعف أهداف الأهلي تمامًا.

سجل مواجهات الهلال والأهلي في دوري المحترفين خلال يناير

يستعد الهلال لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين مساء الجمعة القادمة، وستكون تلك المواجهة الرابعة بين الفريقين في يناير خلال دوري المحترفين.