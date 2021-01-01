أخبار الأهلي اليوم | مؤمنة يرد على كيال وصدمة عقوبة العويس

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | عبد الإله مؤمنة ردًا على كيال: الأهلي أهم عندي وانتظروا أخبار مهمة

رد عبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، على اتهامات طارق كيال؛ المشرف العام السابق على الكرة بالراقي، له بالتسبب في استقالته من منصبه، مؤكدًا أن النادي أهم عنده من أي شخص. ( طالع التفاصيل )

قانوني يصدم الأهلي بالكشف عن العقوبات المتوقعة ضد العويس

صدم أحمد الأمير المختص بالقوانين واللوائح جماهيرالأهلي بالكشف عن العقوبات المتوقعة ضد حارس مرماه "محمد العويس" بعد تورطه في مشادة عنيفة خلال مواجهة القادسية مساء أمس. ( طالع التفاصيل )

تقارير: رئيس الأهلي يجتمع بالسومة في منزله ويفشل في إقناعه بالتجديد

أكدت تقارير صحفية، على أن عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، اجتمع مع السوري عمر السومة مهاجم فريقه في منزله، من أجل بحث مسألة تجديد عقده خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

حجم إصابة المؤشر

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الفحوصات المبدئية التي أجراها سلمان المؤشر؛ لاعب الأهلي، أثبتت إصابته بكدمة في عظن مفصل القدم، ومؤكدة أنها غير مقلقة.

اللاعب أصيب خلال مواجهة القادسية أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات جديدة غدًا الإثنين، على أن يحصل على راحة اليوم.

كوستا وأجويرو وكافاني وغيرهم .. لاعبون كبار قد تضمهم الأندية السعودية "مجانًا"

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز اللاعبين الكبار، المتواجدين حاليًا في الساحة، من الممكن أن يحسم أي فريق سعودي التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق يوم الحادي عشر من يناير الجاري. ( طالع التفاصيل )