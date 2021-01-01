أخبار الأهلي اليوم | اعتراف فيسا، مشادة العويس وتصريحات السومة النارية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 9 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيسا يعترف بأخطاء دفاع الأهلي أمام القادسية

أبدى ليوبومير فيسا نجم وسط الأهلي أسفه للخسارة أمام القادسية، مؤكدًا أن فريقه سيطر على اللقاء لكنه خسر بأخطاء فردية.

مضيفًا للقنوات السعودية الرياضية "الأهلي سيطر على اللقاء لكن القادسية نجح للأسف في الوصول لمرمانا من خطأين صغيرين وكرة ثابتة".

المزيد من الفرق

أتم "هناك أخطاء في المنظومة الدفاعية بالتأكيد، وسنعمل على تفاديها مستقبلًا واللعب كوحدة واحدة أكثر".

طارق كيال يستقيل من منصبه في الأهلي ويُوجه انتقادات لاذعة للإدارة

المشرف العام على كرة القدم في الأهلي يتقدم باستقالته مع رسالة غاضبة تجاه الإدارة. التفاصيل هنا

مشادة العويس مع مسؤولي القادسية .. النادي يعتذر وفيديو يكشف التفاصيل

كافة التفاصيل الخاصة بحادثة محمد العويس خلال مواجهة القادسية. من هنا

السومة يصدم المنتظرين لتجديد عقده، ويؤكد: الوضع في الأهلي لا يُبشر بالخير

تصريحات نارية من السومة بعد الخسارة أمام القادسية. التفاصيل هنا

عادة عربية إيطالية .. أكثر الأندية تغييراً للمدربين في السنوات العشر الأخيرة

أكثر الأندية تغييرًا للمدربين، هل النصر من بينهم؟. التفاصيل هنا

كم بلغت ديون النصر والاتحاد؟ .. الكشف عن التزامات الأندية السعودية واجبة السداد