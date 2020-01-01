أخبار الأهلي اليوم | ثلاثة لاعبين ينتظرون الفرج وفلادان يسعى لتطوير جانبين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

موقف السومة من لقاء الشباب

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، سيقود فريقه خلال اللقاء المقبل أمام الشباب، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أصبح جاهزًا للمباراة، بعدما اكتمل شفائه من آلام الركبة التي لاحقته مؤخرًا.

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3 لاعبين ينتظرون الفرج من فلادان

أشارت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الأهلي تنتظر قرار الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، بشأن مصير الثلاثي مهند عسيري ويوسف الحربي ومحمد آل فتيل، إذ سيدخلون الفترة الحرة في يناير المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن الإدارة ترغب في تجديد عقد الحربي كونه لاعبًا شابًا، بينما تجعل مصير عسيري وآل فتيل في يد فلادان وحده، كون الأول كثير الإصابات والثاني لا يشارك كثيرًا.

فلادان يسعى لتطوير جانبين عند اللاعبين

عمل الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، على تطوير جانبين لدى اللاعبين خلال الحصة التدريبية بالأمس.

الصربي خصص فقرة لألعاب الهواء، بجانب فقرة أخرى لتناقل الكرة في المساحات الضيقة.

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