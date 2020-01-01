أخبار الأهلي اليوم | تطور ملفت وجديد في ملف السومة، ومواعيد السوق الشتوي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 25 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مدير أعمال السومة يصل جدة الأسبوع القادم

أفادت مصادر صحفية أن الكويتي عبد الله جاسم مدير أعمال السوري عمر السومة مهاجم الأهلي سيصل جدة خلال الأسبوع القادم.

وأضافت أن الهدف من الزيارة هو الاجتماع مع مسؤولي الأهلي لبدء المفاوضات الجدية لتجديد عقد السومة.

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تطورات صادمة بين الأهلي والسومة .. وعرضان يهددان بقائه

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تطورات موقف عمر السومة مهاجم الأهلي بشأن تمديد عقده مع الراقي من عدمه خلال الأيام المقبلة.

السومة ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ في شهر يناير المقبل للانتقال إليه في بداية الموسم المقبل. " اقرأ التفاصيل "

بالاتفاق مع فلادان .. الأهلي يقرر الاستغناء عن الثنائي المحترف

اتفقت إدارة النادي الأهلي، مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، على تسويق عقدي لاعبين محترفين بصفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن الأهلي اتفق مع فلادان على تسويق عقدي الألماني ماركو مارين، والبرازيلي لوكاس ليما لاعبا فريق الأهلي. " اقرأ التفاصيل "

ثنائي الأهلي ينهيان برنامجهما الطبي

أنهى الثنائي ألكساندور فيسا وياسر المسيليم، لاعبا فريق النادي الأهلي، برنامجهما الطبي، وتعافيا من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية، حيث بدأ بالجري حول الملعب تمهيدًا للدخول في التدريبات الجماعية.

فيسا عانى من إجهاد عضلي، جعلته يغيب عن لقاء الفريق الماضي أمام الفتح، وسيتم تجهيزه، على أن يتم تجهيزه للمباراة القادمة أمام الرائد.

هاسي يحاول تعويض غياب دجوم والبركاوي أمام الأهلي

يحاول البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني لفريق نادي الرائد، تعويض غياب الكاميروني أرناود دجوم لاعب الوسط والمغربي كريم البركاوي، في مباراة الفريق أمام الأهلي.

وفتح هاسي ملف التحضيرات للقاء الأهلي باجتماع مع اللاعبين، من أجل الحديث عن أهميته والعودة إلى طريق الانتصارات، ليطبق بعد ذلك تدريبات اللياقة والسرعات، بجانب عدد من الجمل الفنية والتكتيكية التي تنوعت بين التسديد على المرمى واللعب من لمسة واحدة وإغلاق المساحات.