أخبار الأهلي اليوم | الراقي يغادر الجوهرة وفلادان يعالج الآفة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 9 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد والأهلي دون الجوهرة المشعة لمدة شهر

أكدت صحيفة "الرياضية" أن ناديي الاتحاد والأهلي لن يتمكنا من خوض مبارياتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، خلال الفترة المقبلة ولمدة شهر، نظرًا لأعمال الصيانة به.

وأوضحت الصحيفة أن ملعب مدينة الملك عبد العزيز في الشرائع بمكة المكرمة، سيكون ضمن الملاعب المطروحة للعب عليها إلى جانب الصالة المغطاه في الجوهرة المشعة.

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"الرياضية" أشارت كذلك إلى أن الاتحاد سيضع ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن أولوياته، لكن ربما ضيق الوقت وضرورة تحقيق بعض الاشتراطات، سيقللان من نسبة اللعب عليه.

أما الأهلي فسيفضل اللعب على ملعب الصالة المغطاة بالجوهرة المشعة طوال فترة الصيانة.

ديسمبر لا ينصر الراقي في الكلاسيكو

يستعد النصر لخوض مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، في 12 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشهر الجاري أربع مواجهات بين الفريقين من قبل، فاز العالمي في اثنتين وواحدة انتصر بها الراقي، وتعادلا في مباراة وحيدة.

فلادان يعالج آفة الأهلي

عمل الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، خلال مران الأمس، على تدريب اللاعبين على الكرات الهوائية، في محاولة لتجنب الأخطاء التي يقع بها اللاعبون في كل مباراة.

ثنائي النصر جاهز للأهلي واستبعاد الثالث

أكدت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، طالب الجهاز الطبي بضرورة تجهيز الثلاثي بيتي مارتينيز وخالد الغنام وعبد الفتاح عسيري، للمباراة المقبلة أمام الأهلي، بالجولة الثامنة من الدوري المحلي.

وأوضحت مصادر الصحيفة إلى أن بيتي والغنام سيكونان جاهزان للمباراة، بينما سيتم استبعاد عسيري لعدم اكتمال شفائه من الإصابة.