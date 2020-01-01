أخبار الأهلي اليوم | الاحتفال بالسومة .. وعقوبة على رئيس النادي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي يحتفل بإنجاز عمر السومة في المران

احتفل لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري، بالسوري عمر السومة مهاجم الفريق خلال مران اليوم الخميس، بعد إنجازه التاريخي الذي حققه بهدفه في مرمى الفتح.

السومة وصل إلى 127 هدفًا مع الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، ليكون الهداف التاريخي للبطولة منذ انطلاقها أواخر العقد الماضي متخطيًا ناصر الشمراني صاحب الـ126 هدفًا.

المزيد من الفرق

وظهرت الأجواء الاحتفالية داخل مران الأهلي، وأهدى طارق كيال المشرف العام على الكرة بالنادي، قميص للسومة يحمل عدد الأهداف الذي سجلها.

لجنة الانضباط تعاقب ثلاثي النصر ورئيس الأهلي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن أحداث دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

اللجنة قررت معاقبة ثنائي النصر عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام، بغرامة مالية، قدرها 30 ألف للأول، و20 ألف ريال سعودي للثاني، على إثر غيابهما عن المقابلة الفنية عقب المباراة، في قرار غير قابل للاستئناف. ( طالع التفاصيل )

النصر أكثر المتضررين .. الاتحاد ليس فريسة سهلة للكبار في عز كبوته!

عامان مضيا قضاهما الاتحاد ساقطًا في الوحل، ما بين مشكلات إدارية وفنية وهروب لاعبين وتهرب مدربين وغيرها من المشكلات، التي أسقطته في كبوة، لم يستفق منها إلى بعد عامين.

يحاول العميد الموسم الجاري تضميد جروح العامين، بدأ بداية جيدة، احتل بها المركز الخامس حاليًا برصيد 14 نقطة، بعد مرور تسع جولات، لاعبوه في تصريحاتهم يؤكدون أن هدفهم هو المنافسة بقوة على اللقب، روح جديدة دخل بها لاعبو الاتحاد الموسم الحالي، ليثبتوا للجميع أن "الأسد يمرض ولا يموت". ( طالع التفاصيل )

السومة: إصابة تسببت في تميزي بالركلات الثابتة وينقص الأهلي مدافع خبير

أكد السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، على أنه سعيد للغاية بالإنجاز الشخصي الذي حققه مؤخرًا، حينما أصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، رفقة فريقه الحالي.

السومة استطاع أن يسجل هدفه رقم 127 في تاريخه ببطولة الدوري السعودي، ليكون هو الهداف التاريخي للبطولة، متفوقًا على كافة منافسيه على هذا اللقب. " اقرأ التفاصيل "

السومة: مفاوضات التجديد بدأت منذ 3 أسابيع .. وهذا موقفي مع الأهلي

تحدث عمر السومة نجم الأهلي السعودي عن موقفه من تمديد عقده مع الراقي خلال الفترة المقبلة، بعدما كثرت الأقاويل حول مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل.

السومة ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد دخوله الفترة الحرة. " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن طبيعة إصابة آل فتيل

أكدت تقارير صحفية، على أن الإصابة التي تعرض لها محمد آل فتيل، مدافع فريق الأهلي، والتي عانى منها خلال مباراة الفتح، ليست مقلقة.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن الإصابة عبارة عن شد عضلي حس به اللاعب، وفضل الجهاز الطبي إراحته وخروجه من المواجهة خوفًا من تفاقم الإصابة وتحولها إلى مزق.

الأهلي يكثف علاج أوسو وفيسا والحاج

كثف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، الجرعات العلاجية للثلاثي المصاب، الصربي فيسا والغاني صامويل أوسو وعثمان الحاج، من أجل تجهيزهم لمباراة الرائد يوم الأحد القادم.

ومن المقرر أن يفتح الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، ملف مواجهة الرائد، حيث ستكتفي المجموعة الأساسية بتمارين استرجاعية وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة.