أخبار الأهلي اليوم | فلادان يبحث عن انتصار أول .. ورباعي يعوض السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميتريتسا: وجدت صعوبة في بدايتي مع الأهلي والجماهير تمنحني الثقة

أكد الروماني ألكساندرو ميتريتسا، جناح فريق النادي الأهلي، على أنه وجد صعوبة في انطلاقته مع فريقه، بعد الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متحدثًا عن الدوري السعودي ومدينة جدة.

ميتريتسا انضم لصفوف النادي الأهلي، على سبيل الإعارة قادمًا من فريق نيويورك سيتي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الماضية، حيث تنتهي الإعارة في يناير 2022. " اقرأ التفاصيل "

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يوسف عنبر: يجب تثبيت تشكيل الأهلي

أكد يوسف عنبر، المدرب السابق لفريق النادي الأهلي، على أنه يجب على الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، تثبيت الطريقة والتشكيل المثالي، من أجل استقرار الأداء الإيجابي للفريق.

وقال عنبر خلال حديثه مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "الأهلي قدم مستوى جيد منذ بداية الدوري، باستثناء مواجهة ضمك الأخيرة، والفريق أمام مواجهة صعبة أمام النصر الجريح، الذي يبحث عن الفوز وليس أمامه سوى الفوز لاستعادة بريقة وثقة الجماهير به".

فلادان يبحث عن فوزه الأول أمام النصر

يبحث الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن تحقيق فوزه الأول على النصر، حيث لم يسبق له وأن فاز على الفريق الأصفر، منذ أن تعاقد الأهلي معه.

فلادان واجه النصر مرتين، الأولى في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا وخسرها بهدفين دون رد، والثانية بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وخسرها بهدفين مقابل هدف واحد.

4 لاعبين يتنافسون على تعويض غياب السومة أمام النصر

يغيب السوري عمر السومة، عن مواجهة فريقه الأهلي أمام النصر، في الكلاسيكو، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويتنافس الرباعي مهند عسيري وعثمان الحاج "الرنقي"، وسلمان المؤشر، وألكساندرو ميتريتسا، على تعويض غياب السومة.