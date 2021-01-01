أخبار الأهلي اليوم | ما يتفوق به العويس على المعيوف وتصحيح أخطاء الديربي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

نيانج يظهر أمام العين

يُنتظر أن تشهد مواجهة الأهلي أمام العين، المقرر إقامتها في 17 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي، الظهور الأول للوافد الجديد للراقي مباي نيانج.

وسينتظم نيانج في المران الجماعي للراقي لأول مرة غدًا الإثنين، بعد التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

فلادان يصحح أخطاء الديربي

بدأ الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، المران الجماعي للفريق أمس السبت، بمحاضرة فنية، استمرت لمدة ربع ساعة، لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه في ديربي جدة أمام الاتحاد.

وكان الراقي قد عاد لاستئناف تدريباته بالأمس، بعد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، بعدما انتهى ديربي جدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

حداد: المعيوف الأفضل لكن العويس يتفوق عليه في نقطة

يرى عبد الهادي حداد؛ حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، هو الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين، لكن محمد العويس؛ حارس الراقي، يتفوق في نقطة.

وقال حداد، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الحراس مستواهم تذبذب وتدنى بسبب النقص في بعض المهارات وعدم الإعداد الجيد للموسم، لكن العويس داخل القائمين والعارضة هو الأفضل بنسبة 80% وخارجها بنسبة 5%، ثم المعيوف داخل القوائم الثلاث بنسبة 70% وخارجها بنسبة 95%، يليهما محمد الربيعي؛ حارس الأهلي، بنسبة 5% داخل القوائم الثلاث، وبنسبة 70% خارجها".

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