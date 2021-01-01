أخبار الأهلي اليوم | منصب جديد .. وموقف الربيعي من الإصابة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري الأمير كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طاقة سلبية بغرف الملابس وغيابات .. هل يتحمل وضع الأهلي لاعبًا كجمال بلعمري؟

أن تكون لاعبًا دوليًا كبيرًا بل وأساسيًا في منتخب بلادك، حققت بطولات معه، فهذا يعني أنك صاحب مواصفات خاصة، خاصةً وأنك لم تعد في العشرينات من عمرك، إنما تجاوزت الثلاثين، وملاعب كرة القدم مليئة بالدروس والمواقف، التي حتمًا لا بد أنك تعلمت منها على مدار مسيرتك، أقلها تعلمت كي تكون لاعبًا محترفًا، تجيد التعامل مع المواقف الصعبة وتتعامل معها بحنكة، لكن كان الوضع مختلفًا عند الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الشباب السعودي السابق وليون الفرنسي الحالي..

الأهلي السعودي يسعى جاهدًا خلال الفترة الحالية لضم بلعمري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ودعى رئيسه عبد الإله مؤمنة رجالات النادي لتقديم الدعم المادي من أجل إتمام الصفقة. " اقرأ التفاصيل "

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الأهلي يتخذ قراره النهائي بشأن استمرار صامويل أوسو

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، اتخذت قرارها النهائي بشأن استمرار الغاني صامويل أوسو ضمن صفوف الفريق بعد اقتراب انتهاء إعارته.

واقتربت إعارة الغاني صامويل أوسو من صفوف نادي الفيحاء إلى الأهلي، حيث تمت إعارته لمدة 3 أشهر فقط، ليقترب من العودة إلى ناديه. " اقرأ التفاصيل "

تفاصيل إصابة الربيعي وموقفه من المشاركة أمام الاتفاق

كشفت تقارير صحفية، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الربيعي، حارس مرمى الأهلي، كشفت عن أن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أبها غير مقلقة.

وأضافت صحيفة "الرياضية" السعودية أن طبيب الأهلي قرر إراحة الربيعي خلال الأيام المقبلة، حيث لم تتضح نسبة مشاركته أمام الاتفاق الأسبوع المقبل، حيث سيخضع اللاعب إلى جلسات علاجية واختبارات طبية لتحديد موعد العودة إلى التدريبات الجماعية.

بامعوضة يقترب من منصب جديد بالأهلي

اقترب أحمد بامعوضة من تولي منصب المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي، بعد اتفاق أكثر من عضو داخل النادي، حيث اجتمعوا يوم الإثنين الماضي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مسؤولو الأهلي اتفقوا على إلغاء مسمى المشرف العام، والاكتفاء بوجود مدير تنفيذي للفريق، حيث دخل بامعوضة في قائمة المرشحين لشغل هذا المنصب، بجانب نايف القاضي وزكي الصالح ونصار الظاهري.