أخبار الأهلي اليوم | إيجالو على دكة البدلاء، وحسون جاهز للقمة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عبد الله حسون جاهز لمواجهة الشباب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدافع عبد الله حسون بات جاهزًا من الناحية الطبية لمواجهة الشباب مساء اليوم في الرياض.

الصحيفة أوضحت أن الطبيب المصري خالد محمود منح حسون الضوء الأخضر للعب، وقد بات قرار خوضه اللقاء الآن في يد المدرب فلادان ميلويفيتش.

ميلويفيتش يُركز على التسديدات والكرات الهوائية في مران الأهلي

خاض لاعبو الأهلي مرانهم الأخير في جدة أمس قبل التوجه إلى الرياض استعدادًا لمواجهة الشباب في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

وقد فرض المدرب فلادان ميلويفيتش على اللاعبين أداء مناورة تدريبية على كامل الملعب، وقد أوقف اللعب عدة مرات لإيضاح الأخطاء ومنح بعض التعليمات الفنية الخاصة.

وركز المدرب خلال المران على الكرات الهوائية والتسديد من بعيد، إذ يبدو أنهما سيكونا سلاح الأهلي الهجومي في اللقاء.

الشباب يستعيد مارتينيز، وإيجالو على دكة البدلاء

يعود الجناح البرتغالي فابيو مارتينيز إلى قائمة الشباب خلال مواجهة الأهلي مساء اليوم في الدوري السعودي، بعدما غاب عن اللقاء السابق أمام القادسية للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة أن المدرب كارلوس هيرنانديز قرر عدم البدء بالمهاجم أوديون إيجالو أمام الأهلي ووضعه على دكة البدلاء لاستخدامه كورقة رابحة خلال المباراة.

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