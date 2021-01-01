أخبار الأهلي اليوم | يوم البحث عن الصدارة، ومفاوضات مع الشرطة العراقي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي يسعى لانتزاع صدارة الدوري السعودي من الهلال

يختتم الأهلي مساء اليوم مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي حين يستقبل التعاون على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

الفريق الجداوي يهدف لتحقيق الفوز وانتزاع صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الهلال المتعثر بالتعادل مع الشباب يوم الخميس الماضي، إذ يتقدم الزعيم حاليًا بفارق نقطتين.

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ميلويفيتش يركز على سلاحين لقهر دفاع التعاون

ركز المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش في مران الأمس للأهلي على الكرات الثابتة والتسديدات البعيدة، إذ ينوي الاعتماد عليهما لقهر دفاع التعاون المنظم جيدًا تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

الفريق اختتم تدريباته استعدادًا لاستضافة "سكري القصيم" يوم أمس وقد ظهر عديد اللاعبين بمستوى ممتاز واتضحت رغبة الجميع في الفوز والتقدم للصدارة.

الأهلي يتفق مع لوكاس ليما على مستقبله

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع الظهير الأيسر لوكاس ليما حول مستقبله، إذ وصل الطرفان لنقطة تفاهم حول بيع عقد اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري نظرًا لعدم حاجة الفريق لخدماته ورغبة المدرب فلادان ميلويفيتش في التعاقد مع مدافع أجنبي بدلًا منه.

وبدأت الإدارة الأهلاوية محاولات تسويق اللاعب البرازيلي بالفعل للأندية الراغبة في ضمه، علمًا أن عديد المصادر تحدثت عن رغبة النصر في ضمه بالإعارة حتى نهاية الموسم.

الأهلي يُفاوض مدافع الشرطة العراقي

دخل الأهلي في مفاوضات جادة مع نادي الشرطة العراقي للتعاقد مع مدافعه سعد الناطق بالإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية شرائه نهائيًا الصيف القادم.

وتضع الإدارة الأهلاوية المدافع العراقي ضمن الخيارات البديلة حال فشلت محاولاته لضم الجزائري جمال بلعمري من ليون أو المصري محمود حمدي "الونش" من الزمالك.

وزارة الرياضة تسمح للأندية بتفسير مستندات الكفاءة المالية

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن قرار مهم اتخذته لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية، حيث ستحصل أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على فرصة أخيرة لتفسير بعض المستندات التي قدمتها للجنة بخصوص الكفاءة المالية، وذلك حال وجود ملاحظات عليها وقبل اعتمادها أو رفضها.