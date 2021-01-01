أخبار الأهلي اليوم | اقتراب عموري .. وموعد العودة إلى الجوهرة المشعة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بامعوضة يعود إلى منصبه ويسعى للتخلص من مارين

قرر عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، إعادة أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي السابق للفريق الأول، خلفًا لطارق كيال الذي استقال من منصب المشرف على الكرة بالنادي.

كيال قرر الرحيل عن منصبه، بعد خسارة فريق الأهلي أمام القادسية بثلاثية، في المباراة التي أقيمت بالجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يفاوض عموري للتعاقد معه

أكدت تقارير صحفية، على أن عمر عبد الرحمن "عموري"، اقترب من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، من بوابة النادي الأهلي، بعدما فسخ عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي.

وأشارت صحيفة "البيان" السعودية إلى أن عموري أصبح قريبًا من الانضمام إلى الأهلي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

الأهلي والاتحاد يعودان إلى الجوهرة المشعة

أكدت تقارير صحفية، على أن ناديي الأهلي والاتحاد، سيعودان لخوض مبارياتهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" في شهر مارس المقبل.

ويعود ثنائي جدة لخوض المباريات على الجوهرة المشعة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لأرضية الملعب بالشكل المناسب.

مدافع ضمك تحت أنظار الأهلي

أشارت صحيفة "الرياض" إلى أن الأهلي وضع عينيه على الأرجنتيني كريستيان ليما؛ مدافع ضمك، لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الناديين تواصلا، إذ استفسر مسؤولو الراقي عن إمكانية ضم اللاعب، لكن دون تقديم عرض رسمي، مشيرة إلى أن الأرجنتيني لديه عرض من دوري بلاده وآخر برتغالي، في الوقت الذي لا يمانع ضمك رحيله، لكن بشرط تلقي العرض المناسب.