أخبار الأهلي اليوم | تحذير من مواجهة العين ومنافسة على مدافع الفيصلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اللياقة تبعد نيانج عن مواجهة الشباب

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الغاني مابي نيانج؛ مهاجم الأهلي الجديد، لن يشارك بصفة أساسية خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام العين، إذ أنه رغم جاهزيته الطبية إلا أن غير جاهز لياقيًا.

وأوضحت الصحيفة أن نيانج سيتواجد على مقاعد البدلاء، على أن يتم الدفع به لبضع دقائق، لتجهيزه للمباراة التالية أمام الشباب.

لاعب الأهلي السابق يحذر من مواجهة العين

حذر بندر الجار الله؛ لاعب الأهلي السابق، لاعبي فريقه من الاستهانة بمواجهة العين، مؤكدًا ضرورة احترام الخصم.

وقال الجار الله، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "على مدرب الأهلي أن يقرأ المنافس بشكل سليم، وأن يثبت التشكيل حتى يحدث الانسجام بين اللاعبين، بالإضافة إلى التعرف جيدًا على ثغرات الفريق ومعالجتها حتى لا نخسر أي نقاط خلال المباريات المقبلة".

وأضاف: "على الأهلي أن يحترم العين وألا يستهين به، فخسارته في المباراة الماضية لا تعني أن فريق ضعيف، فلكل مواجهة ظروفها".

الأهلي يضع عينه على ظهير الفيصلي

أوضحت صحيفة "عكاظ" أن الأهلي يرغب في ضم محمد قاسم؛ ظهير أيسر الفيصلي، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع ناديه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لديه عدة عروض، منها رغبة ناديه في التجديد له، لكنه سيدرس كافة العروض قبل أن يتخذ قراره النهائي.

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