خطوة جديدة من إدارة الأهلي لتوطيد العلاقات مع الجماهير

العلاقات توترت بين الجانبين بسبب تصريحات منصور بن مشعل في بداية الموسم

تحاول إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، توطيد علاقتها بجمهور الراقي، خاصةً وأنها عكرتها بعض الأزمات منذ تولي المجلس إدارة النادي بالتزكية.

الخلافات بين المجلس والجمهور نشبت بعدما هاجمهم الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة، إثر مقاطعتهم لمباريات الفريق، اعتراضًا على الأداء والنتائج، في عهد المدير الفني السابق الكرواتي برانكو.

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وعادت جماهير النادي الجداوي لمؤازرة الفريق مرة أخرى من المدرجات بالمباريات، فور التعاقد مع السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني، ليتولى المسؤولية الفنية للولاية الثالثة.

مجلس الصائغ أعلن اليوم الثلاثاء، عن تخصيص رقم "059 ALAHLI 1" عبر "واتس آب"، من أجل التواصل مع كل من لديه مقترح أو رسالة للإدارة أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية.

جماهيرنا الغالية:



عندكم مُقترح أو رسالة للإدارة، للاعبين، للأجهزة الفنية والإدارية



ارسلها على #واتس_الأهلي 👇🎬💚 pic.twitter.com/MZPSKXF7iJ — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 12, 2019

يذكر أن الراقي يخوض هذه الفترة تدريباته الاعتيادية، استعدادًا لاستئناف مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بمواجهة الفيصلي في 23 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة العاشرة.

وتحتل كتيبة جروس المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، خلف الهلال والنصر، أصحاب الـ20 نقطة.

ورفض جروس خوض معسكر إعداد خارجي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، نظرًا لغياب 14 لاعبًا من الأهلي، لانضمامهم لمعسكرات منتخبات بلادهم.