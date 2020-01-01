فريقان فقط تفادا أهدافه، أبها الضحية الـ20 لعمر السومة في الدوري السعودي

المهاجم السوري أحرز هدفين أمام أبها

أضاف عمر السومة مهاجم الأهلي فريق أبها لقائمة ضحاياه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، بعدما سجل في مرماه هدفين اليوم خلال المباراة التي حسمها الراقي لصالحه مساء اليوم الإثنين في جدة.

الأهلي هزم أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أحرز دجانيني تفاريس الهدف الأول فيما أضاف المهاجم السوري الهدفين الآخرين، ليصعد الفريق للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

فيديو | ماركو مارين يصنع هدفه الأول مع الأهلي بتمريرة رائعة

اللاعب الملقب بالعقيد واجه 22 ناديًا خلال مسيرته مع الأهلي في الدوري السعودي والتي بدأت موسم 2014-2015، نجح في التسجيل في 19 منهم واليوم أضاف الفريق الـ20 وقد نجح ناديان فقط في الإفلات منه وتفادي أهدافه.

الأول هو أحد الذي لعب السومة أمامه مباراة واحدة وتحديدًا 67 دقيقة خلال الموسم الماضي ولم يُسجل خلالها وقد حرمه القائم من هدف محقق، والثاني هو العدالة الذي لعب ضده 28 دقيقة في افتتاح الموسم الجاري من الدوري السعودي وفشل في زيارة مرماه.

وبدأت سلسلة أهداف السومة مع الفريق الجداوي بثلاثية ضد هجر في 16 أغسطس 2014 وكانت تلك مباراته الأولى مع الأهلي.