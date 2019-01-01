الأندية التركية تهدد الهلال والنصر باللجوء للفيفا

الأزمة بين الأندية التركية وقطبي الرياض تتعقد أكثر

فيسبوك تويتر محمد عماد

تنوي بعض الأندية التركية مقاضاة النصر والهلال للاتحاد الدول لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية بالكامل.

وفقًا لبعض الصحف التركية فإن أندية الهلال والأهلي والنصر لم يسددوا الدفعات المقررة لهم.

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كما أقر نادي جلطة سراي بعدم استلامه للدفعة المالية الخاصة ببيع اللاعب الفرنسي بافتيمي جوميز لنادي الهلال، والتي تقدر بمليوني يورو.

نادي فنربخشة التركي لم يتلق هو الآخر مستحقاته الكاملة من صفقة بيع اللاعب جوزيف سوزا للأهلي كما ادعى، كذلك لم يدفع نادي النصر مستحقات شراء اللاعب جوليانو دي باولا للفيفا.

وهددت الأندية التركية باللجوء للفيفا خلال الشهر الحالي، وذلك في حال عدم سداد المستحقات المطلوبة.

يذكر أن بافيتيمي جوميز مهاجم الهلال يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد سبعة عشر هدفًا.