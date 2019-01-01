الأندية الإنجليزية تزاحم الإيطالية على ضم باريلا

موهبة كالياري يلفت الأنظار بقوة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية أن عدة أندية إنجليزية انضمت لسباق التعاقد مع نيكولو باريلا، موهبة كالياري الشابة، في الفترة المقبلة.

ويتألق باريلا بشكل لافت منذ الموسم الماضي في صفوف فريق جزيرة ساردينيا وانتزع مركزاً أساسياً في تشكيلة المنتخب الإيطالي مؤخراً.

وقالت "لاجازيتا" إن الصراع الرئيسي حالياً بين إنتر ونابولي من أجل خدمات متوسط ميدان كالياري المقدر ثمنه في حدود 50 مليون يورو. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

جول 25 - عيسى ماندي: حياتي تغيرت في بيتيس وأمم إفريقيا بوابة عودة الجزائر

مانشستر سيتي 8 × 0 أليسون .. من يتفوق في صراع "الصواريخ بعيدة المدى"؟

⚡️ “نظرة عن قرب على كل ما يخص منتخب الفدائيين قبل بداية كأس الأمم الآسيوية 🧐#آسيا_مع_جول ”https://t.co/IZbxAn8etg — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

المجازفة أم إعادة سيناريو الذهاب - ماذا يفعل كلوب ضد مانشستر سيتي؟

وأشارت الصحيفة أن نابولي مستعد لعرض أدام وناسو وماركو روج وعشرين مليوناً للحصول على اللاعب، الأمر الذي يفكر فيه إنتر أيضاً بتقديم يان كاراموه وزيان إيمرسي ومبلغ مالي.

ويعول إنتر على أن وكيل اللاعب أليساندرو بيلترامي، والذي يرتبط بعلاقات طيبة مع النادي بعدما سهّل صفقة انتقال رادجا ناينجولان للنيراتزوري الصيف الماضي.

وكشفت الصحيفة أن كلاً من أرسنال ومانشستر يونايتد مهتمان باللاعب وعلى استعداد لدفع الخميس مليون التي يطلبها كالياري مباشرة.

ولعب باريلا حتى الآن عشرين مباراة مع كالياري بالدوري هذا الموسم وسجل هدفاً، وشارك كأساسي مع المنتخب في آخر مبارتين.