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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

الأندية الإنجليزية تزاحم الإيطالية على ضم باريلا

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Getty Images
موهبة كالياري يلفت الأنظار بقوة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية أن عدة أندية إنجليزية انضمت لسباق التعاقد مع نيكولو باريلا، موهبة كالياري الشابة، في الفترة المقبلة.

ويتألق باريلا بشكل لافت منذ الموسم الماضي في صفوف فريق جزيرة ساردينيا وانتزع مركزاً أساسياً في تشكيلة المنتخب الإيطالي مؤخراً.

وقالت "لاجازيتا" إن الصراع الرئيسي حالياً بين إنتر ونابولي من أجل خدمات متوسط ميدان كالياري المقدر ثمنه في حدود 50 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة أن نابولي مستعد لعرض أدام وناسو وماركو روج وعشرين مليوناً للحصول على اللاعب، الأمر الذي يفكر فيه إنتر أيضاً بتقديم يان كاراموه وزيان إيمرسي ومبلغ مالي.

ويعول إنتر على أن وكيل اللاعب أليساندرو بيلترامي، والذي يرتبط بعلاقات طيبة مع النادي بعدما سهّل صفقة انتقال رادجا ناينجولان للنيراتزوري الصيف الماضي.

وكشفت الصحيفة أن كلاً من أرسنال ومانشستر يونايتد مهتمان باللاعب وعلى استعداد لدفع الخميس مليون التي يطلبها كالياري مباشرة.

ولعب باريلا حتى الآن عشرين مباراة مع كالياري بالدوري هذا الموسم وسجل هدفاً، وشارك كأساسي مع المنتخب في آخر مبارتين.

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