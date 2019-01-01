الأندية الإماراتية تعود للعب على ملاعبها في الموسم القادم

انتهت الأزمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يشهد الموسم القادم من دوري الخليج العربي الإماراتي عودة الأندية للعب على ملاعبها الخاصة بعدما عانت الموسم الماضي من اللعب على ملاعب مختلفة متعددة نتيجة التحضيرات لكأس العالم للأندية 2018 وكأس آسيا 2019.

وكانت لجنة دوري المحترفين لكرة القدم في الإمارات قد أعلنت مواعيد مباريات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عامًا لموسم 2019-2020.

لأول مرة، رابطة المحترفين تتولى جدولة الدوري السعودي

وقد تم تحديد الملاعب التي ستُقام عليها المباريات بما شهد عودة شباب الأهلي للعب على ملعبه الرئيسي باستاد راشد في دبي، وعودة كذلك الشارقة للعب على ملعبه استاد الشارقة الجديد بعدما كان مغلقًا الموسم الماضي لأعمال الصيانة.

وسيخوض العين مبارياته على ملعبه هزاع بن زايد بعدما أجبر الموسم الماضي بلعب عددًا من مبارياته على ملعب طحنون بن محمد، ويلعب الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان بعدما بدأ الموسم الماضي باللعب على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بسبب تجديد ملعبه للمشاركة في استضافة أمم آسيا.

وسيلعب خورفكان الصاعد حديثًا لدوري الخليج العربي مبارياته على ملعب اتحاد كلباء لوجود أعمال صيانة في ملعبه من المتوقع أن تنتهي في نوفمبر القادم، فيما سينفرد الفجيرة باللعب على ملعبه بعد هبوط دبا الفجيرة لدوري الدرجة الأولى.