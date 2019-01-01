الأندية الإماراتية ترفض مقترح مارفيك

الهولندي يصطدم برفض 12 ناديًا لتجهيراته لتصفيات كأس العالم 2022

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بدأ الهولندي بيرت فان مارفيك؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات، التجهيز لمراحل إعداد الأبيض لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، إلا أنه اصطدم باعتراض مدربي الأندية.

من المقرر أن تُجرى قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في شهر يوليو المقبل، على أن تبدأ المنافسات في سبتمبر.

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ووفقًا لصحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية فإن مارفيك طلب تجهيز سبعة معسكرات للمنتخب في الصيف المقبل وقبل انطلاق الموسم الجديد، أي أن الدوري سيتوقف لمدة 87 يومًا قابلة للزيادة.

وأوضحت الصحيفة أن مدربي 12 ناديًا من دوري المحترفين عدا الشارقة ودبا الفجيرة، اعترضوا على مقترح الهولندي، والذي سيجعل الدوري يبدأ في 16 أغسطس، على أن تلعب الأندية أربع جولات من كأس الخليج قبل انطلاق الموسم، 3 منها في أغسطس وجولة واحدة في سبتمبر.

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مدربو الأندية برروا رفضهم للمقترح بأن تلك الفترة تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة وهو ما قد يعرض اللاعبين لإصابات عضلية، ولن يستفيد منهم المنتخب.

وأشار "الاتحاد الرياضي" إلى أن المدربين قدموا مقترحًا آخر ألا وهو أن يمد مارفيك فترة التجمع المقترحة في أغسطس، ليحصل على اللاعبين قبل منتصف أغسطس بدلًا من 25 من الشهر نفسه، حتى يقف على جاهزية اللاعبين.

يذكر أن الهولندي تولى المسؤولية الفنية لمنتخب الإمارات في 20 من مارس الماضي خلفًا للإيطالي ألبرتو زاكيروني، الذي رحل عقب نهاية مشوار الأبيض في كأس آسيا 2019.