رسميًا - الأمير عبد العزيز الفيصل رئيسًا للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

خلفًا لتركي آل الشيخ، الفيصل يتم تزكيته رئيسًا للاتحاد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أختير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الإثنين، رئيسًا للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالتزكية، خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية، الذي تستضيفه مدينة جدة.

الأمير الفيصل يخلف في رئاسة الاتحاد تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق، والذي تقدم باستقالته مؤخرًا من رئاسة الاتحاد.

ومن المقرر أن يتولى الفيصل الرئاسة خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2021.

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وقال الفيصل، عقب تزكيته: "أشكر تركي آل الشيخ على ما قدمه من دعم ومتابعة لتنفيذ جميع برامج وأنشطة الاتحاد خلال الفترة السابقة، وأنا سأعمل جاهدًا مع زملائي في المكتب التنفيذي على وضع برامج مرنة وفعالة ومتعددة يمكن من خلالها تقديم نماذج متميزة من أبطال ونجوم تزخر بها بلداننا، لينطلقوا نحو ميادين المنافسة أكثر تأهيلًا وأقوى إعدادًا".

وأضاف: "خطة الاتحاد المستقبلية لا بد أن تواكب النهضة الرياضية العالمية من حيث توفير الموارد المالية التي تجعله قادرًا على تحقيق أهدافه وخططه وذلك بالتعاون مع اللجان الأولمبية الأعضاء".

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد تقدم باستقالته عقب إعفائه من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وتكليفه برئاسة هيئة الترفيه.