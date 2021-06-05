الأمور تتعقد .. فريق "عاصمي" يغري نجم الاتحاد

تعرف على آخر ما توصل له الاتحاد مع لاعبه

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد أصبح مهددًا بفقدان أحد أهم لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب اقتراب دخوله الفترة الحرة، وعدم تجديده حتى الآن، في ظل إغراءات من أندية بالعاصمة الرياض.

ويسعى الاتحاد لتجديد عقود لاعبيه، والحفاظ عليهم للموسم المقبل، وذلك بهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج من جديد، خاصة بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه العميد الموسم الماضي.

كيف تعقدت الأمور مع نادي الاتحاد وسعود عبد الحميد؟

وأشارت صحيفة "اليوم" إلى أن نادي الاتحاد لم ينجح في الوصول لاتفاق مع لاعبه سعود عبد الحميد، من أجل تمديد عقده، وذلك بعد أن أصبح اللاعب قريبًا من الدخول في الفترة الحرة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد عرضت مبلغ 4 ملايين ريال في الموسم الواحد للاعب، وذلك من أجل تجديد تعاقده، واستمراره في صفوف العميد مدة أطول.

ما سبب تعقد مسألة تجديد عبد الحميد مع الاتحاد؟

وأكدت الصحيفة على أن هناك نادي عاصمي "في الرياض" يريد ضم سعود عبد الحميد، مقابل 7 ملايين ريال، وينتظر فقط دخول اللاعب في الفترة الحرة لإتمام الصفقة.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر فور دخوله الفترة الحرة، التي تتيح له الانتقال لأي فريق دون العودة إلى إدارة ناديه.

من يرغب في ضم سعود عبد الحميد؟

ويعد ناديي الهلال والنصر هما أبرز الأندية التي تريد الحصول على خدمات عبد الحميد، والذي يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، بعد الأداء الكبير الذي ظهر به الموسم الماضي.

الهلال يريد تدعيم مركز الظهير الأيمن، في ظل وجود محمد البريك الذي يلعب بشكل أساسي، وعدم ظهور البدلاء المستوى المطلوب، وهو نفس الأمر بالنسبة لنادي النصر

النصر يريد تدعيم مركز الظهير الأيمن، ليكون هناك بديلًا جاهزًا للاعب الأساسي سلطان الغنام.

ماذا قدم سعود عبد الحميد مع الاتحاد؟

ولعب سعود عبد الحميد رفقة الاتحاد هذا الموسم 28 مباراة بشكل أساسي، بواقع 2445 دقيقة، سجل هدفًا وصنع 4 أهداف، وقدم مستوى مميز للغاية.

وسدد عبد الحميد على المرمى 4 تسديدات، و8 تسديدات تصدى لها الحراس ومدافعي الفرق المنافسة، وصنع 23 فرصة تهديف لزملائه، كما أرسل 25 عرضية ناجحة.

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