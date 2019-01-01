الأمن يوافق على نقل مواجهة الأهلي وصن داونز لبرج العرب وعائق وحيد

المارد الأحمر في مهمة صعبة بالإياب بعد أن هُزم في الذهاب 5-0

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن ثروت سويلم؛ المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك محاولات تُجرى حاليًا لنقل مواجهة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي لملعب برج العرب بالإسكندرية، من أجل زيادة عدد الجماهير التي تؤازر الأحمر.

المباراة من المقرر أن تقام في 13 من إبريل الجاري، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان قد تم نقلها من برج العرب إلى استاد الجيش بالسويس، نظرًا لإغلاق الأول لتجهيزه لكأس أمم أفريقيا 2019.

لاسارتي الجبان - فشل الأدوار الإقصائية عنوانه ولا نهائيات

وقال سويلم، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "تنظيم كأس أفريقيا كان لها توابع وأجبرنا على إغلاق بعض الملاعب منها برج العرب، الذي انتقده البعض بسبب هطول سيول عليه في موقف لا يستحقه تمامًا مسؤولو الاستاد، لذلك قررنا إغلاقه لمدة شهرين بعد مباراة القمة إلا أننا حدثنا مع مسؤولي وزارة الدفاع وتفضلوا مشكورين بفتحه بعدها لاستضافة مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري، لعدم وجود بديل".

وأضاف: "الآن نحن أمام مسؤولية أكبر من الأهلي والاتحاد، مواجهة مصيرية للأهلي في العودة، نرغب في إقامتها ببرج العرب، لأنه هو الاستاد الذي يسمح به بدخول أكثر من 10 آلاف مشجعًا، لمؤازرة الفريق حتى يتمكن من الفوز بأكثر من خمسة أهداف، المحاولات المستمرة حتى نستثني مباراة الأهلي الأفريقية لتقام على برج العرب".

الأهلي في أدغال أفريقيا - يترك هويته في مصر ورقم كارثي

المدير التنفيذي تابع: "كافة مباريات الأهلي الأفريقية لُعبت على استاد برج العرب، والآن مسؤولوه يرغبون في خوض الإياب عليه كذلك، وهذا ما نستسمح به الأمانة العامة للقوات المسلحة بعد أن حصلنا على موافقة الأمن والاتحاد الأفريقي".

وعن إمكانية زيادة الجماهير عن 10 آلاف مشجعًا أوضح: "هذا يكون بناءً على طلب الأهلي ثم سنقدم طلبهم للأمن، وأعتقد أن كافة القيادات الأمنية حريصة للغاية على دعم الأهلي والزمالك في مبارياتهم الأفريقية".

يذكر أن مباراة الذهاب أقيمت بالأمس بجنوب أفريقيا، وتلقى بها الأهلي هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة، في خسارة هي الأثقل في تاريخ المارد الأحمر الأفريقي.