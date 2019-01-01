الأمن يمنع الجماهير المنافسة من دخول مدرجات مباراة النصر والاتحاد

النصر يواجه الاتحاد الآن على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بالرياض

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف مراسل قناة الرياضية السعودي عن قيام الأمن الخاص بمباراة فريقي النصر والاتحاد بعدم السماح للجماهير التي ترتدى قمصانًا غير قمصان منافسي مباراة اليوم بالدخول إلى المدرجات.

النصر يواجه الاتحاد الآن على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحساب الرسمي للقناة عبر تويتر قال على ذمة المراسل عبدالله العضيبي : "رجال الأمن منعوا الأشخاص الذين يحملون قميص أي نادي غير موجود في مباراة اليوم من دخول مدرجات استاد الملك فهد، باستثناء مدرجات العوائل".

وكانت جماهير الهلال تغنت بنشيد الاتحاد أمس من أجل تحفيزهم قبل المواجهة الهامة أمام النصر، من أجل تعطيل الأخير لمواصلة تواجد الهلال في الصدارة.

فيديو - جماهير الهلال تُغني نشيد الاتحاد قبل مواجهة النصر

يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل حالياَ المركز الـ14في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 25 نقطة فيما يحتل النصر المركز الثاني، برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر، الهلال.