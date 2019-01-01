الأمن يرفض نقل لقاء الأهلي والاتحاد.. واتحاد الكرة: المباراة في برج العرب

اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة الأهلي والاتحاد على برج العرب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفضت الجهات الأمنية المصرية، نقل مباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز، إلى ستاد المكس.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد صباح اليوم على نقل المباراة من برج العرب إلى المكس بسبب سوء أرضية الأول.

وأصدر الاتحاد المصري بيانًا هامًا بشأن رفض الجهات الأمنية وإقامة المباراة على ملعب "برج العرب"، كما كان مقرر لها من قبل.

وتقام المباراة غدًا، على ملعب "برج العرب"، بعد قرار الجهات الأمنية، حيث قام النادي السكندري ببيع التذاكر المخصصة له وإرسال الدعوات للأهلي.

وظهرت ارضية ملعب برج العرب بشكل سيء للغاية في لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، السبت الماضي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة عليها.

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وانتهت المباراة وقتها بالتعادل السلبي بين الفريقين وشهدت صعوبة في تحرك اللاعبين أثناء اللقاء بعد أن تعرضت أرضية الملعب لكمية كبيرة من الأمطار.