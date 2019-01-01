الأفضل في القارة - تحول مثير في أداء صلاح وماني منذ الجائزة

محمد صلاح يعاني منذ الثامن من يناير الماضي منذ حصوله على جائزة أفضل لاعب في القارة وعلى النقيض يقدم ساديو ماني مستويات طيبة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

فشل النجم المصري محمد صلاح في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي بالأمس الأحد أمام نظيره بيرنلي رغم فوز فريقه ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

صلاح كان قد أكمل شهرًا كاملًا للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف ليفربول بدون تسجيل أهداف، تحديدًا منذ أن سجل في شباك بورنموث في الدوري مطلع فبراير الماضي.

ومن ضمن الأرقام السلبية لمحمد صلاح أنه سجل هدفًا وحيدًأ في آخر ثماني مباريات لليفربول في كل البطولات، حيث خاض ثماني مباريات أساسيًا واشترك حتى النهاية فيهم جميعًا عدا مواجهة مانشستر يونايتد التي غادر الملعب فيها بالدقيقة الـ 79.

في المقابل شهدت تلك الفترة انفجار تهديفي للسنغالي ساديو ماني زميله في الفريق، تحديدًا منذ أن حل ثانيًا خلفه في قائمة الأفضل افريقيًا للعام الثاني على التوالي.

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أرقام ماني في تلك الفترة أصبحت ضعف أرقام محمد صلاح، وأصبح السنغالي هو الممول الرئيسي لسجل ليفربول التهديفي في المباريات الأخيرة بعدما كان صلاح متفرد بتلك المكانة.

سجل صلاح في تلك الفترة منذ جائزة أفضل لاعب أربعة أهداف، وكلها كانت أهدافًا مؤثرة في نتائج ليفربول في الفترة الأخيرة.

النجم المصري جاء بهدف الفوز ضد برايتون بعد الحصول على الجائزة بأربعة أيام، ثم سجل هدفين ضد كريستال بالاس وحصد ثلاث نقاط في الجولة التالية، واختفى في مواجهتي ليستر سيتي ووست هام قبل أن يعود ويسجل في مواجهة بورنموث، وهي آخر مباراة سجل فيها، وبتاريخ التاسع من شهر فبراير وبعد شهر كامل من حصوله على الجائزة.

إذا بعد مرور شهرين وعدة أيام على حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، سجل صلاح أربعة أهداف في الشهر الأول، ولم يسجل أو يصنع أي هدف من بعدها.

في المقابل نجد أن ساديو ماني لا يفوت فرصة منذ أن حل ثانيًا خلف محمد صلاح إلا وسجل من خلالها، فالنجم السنغالي سجل في لقاء الأمس هدفين، ليحافظ على سجله المتتالي من التسجيل على ملعب أنفيلد ويرفع عدد المباريات التي سجل فيها تواليًا للرقم ستة.

منذ الثامن من يناير الماضي شارك ماني في 10 مباريات مع فريق ليفربول وسجل ثمانية أهداف منها ثنائية أمام واتفورد وآخرى أمام بيرنلي.

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سجل ماني في ثمانية أهداف في ست مباريات من أصل عشر خاضها هو وصلاح مقابل أربعة أهداف للنجم المصري خلال ثلاث مباريات من نفس العدد الأصلي للمواجهات.

الرقم يشير لأن ما يقدمه ساديو ماني خلال الفترة الماضية لفريق ليفربول يضاهي ضعف ما قدمه صلاح خلال الفترة نفسها، فهل كانت خسارة الجائزة دافع لماني وسببًا في تراخي محمد صلاح أم لتراجع النجم المصري وبزوغ نظيره السنغالي سببًا آخر؟