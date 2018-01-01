الأفضل بالدوري السعودي - ظهور خاص لمدرب النصر وأمرابط وجماهير الهلال تحضر
ماجد جزر فيسبوك تويتر
ووقع الاختيار على المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 12للمرة الأولى منذ توليه قيادة فريقه.
وتعد هذه المرة الثالثة لنادي بعد أن كان الأوروجوياني دانييل كارينيو قد حققها في الجولتين الثالثة والخامسة.
في الإطار نفسه ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى المغربي نور الدين أمرابط الذي صنع هدفي فريقه أمام منافسه التقليدي الهلال في ديربي الرياض.
نور الدين أمرابط لاعب #النصر يحصد جائزة أفضل لاعب خلال الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي.
تهانينا🎉👌. pic.twitter.com/DkDjFNPbxx — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 11, 2018
وقدم الدولي المغربي أداءً فنياً أكثر من رائع خلال مباراة الديربي، ونجح اللاعب بشخصيته القوية في تعديل النتيجة لصالح فريقه وبذلك يحصد اللاعب الجائزة للمرة الثانية بعد أن كان حققها في الجولة الخامسة.
وذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي الهلال للمرة الثالثة وهو الذي كان قد حصدها في الجولتين الثامنة والتاسعة على التوالي.
🗒| مبرووووك للفائزين بجوائز الأفضلية في الجولة 12 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان ..👏
1️⃣ أفضل مدرب: هيلدر كريستوفاو - النصر
2️⃣ أفضل لاعب: نور الدين امرابط - النصر
3️⃣ الجمهور المثالي: جمهور فريق الهلالhttps://t.co/hBIC8iEjbC pic.twitter.com/TPjTSWIVpv — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 11, 2018