الأسرع وأمل في ريمونتادا ملخص هدفي لوكاكو في باريس

أعاد البلجيكي روميلو لوكاكو، الأمل لمانشستر يونايتد، مرة أخرى، بتسجيل هدفين مقابل هدف لباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك الشياطين الحمر أمال الفوز وخطف بطاقة التأهل من حديقة الأمراء، حال نجحوا في تسجيل هدف ثالث عقب الخسارة ذهاباً 2-0.

وافتتح البلجيكي المتألق في الأونة الأخيرة التهديف بطريقة رائعة بعد ضغط على المدافع ومراوغة بوفون ليسجل هدف التقدم المبكر في الدقيقة الأولى و51 ثانية، ليصبح ثاني أسرع هدفاً للشياطين الحمر.

وكان الهدف الأسرع من توقيع الإنليزي واين روني، في شباك بايرن ميونيخ في 2010، بعد مرور 63 ثانية، من بداية اللقاء.

كما أصبح الهدف الأسرع منذ 2013، عندما سجل إنيجو مارتينيز هدفًا ذاتياً لصالح مانشستر يونايتد بعد 69 ثانية.

1:51 - Romelu Lukaku's goal for Man Utd after just 1 minute 51 seconds is their fastest scored in a Champions League knockout match since Wayne Rooney scored after 63 seconds against Bayern Munich in March 2010. Lightning. #PSGMUN

وبفضل هدفه الثاني، أصبح لأول مرة منذ 2010-11، عند لقاء شالكة الألماني، يسجل يونايتد أهدافًا أكثر من أهدافه في الذهاب.

2 - Manchester United have scored more than once in an away Champions League knockout match for the first time since the 2010-11 semi-final against Schalke. Spirited. pic.twitter.com/z3L2MrywUc