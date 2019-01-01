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دوري أبطال أوروبا

الأسرع وأمل في ريمونتادا ملخص هدفي لوكاكو في باريس

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الشياطين الحمر يقلبون الأوضاع في حديقة الأمرا
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعاد البلجيكي روميلو لوكاكو، الأمل لمانشستر يونايتد، مرة أخرى، بتسجيل هدفين مقابل هدف لباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك الشياطين الحمر أمال الفوز وخطف بطاقة التأهل من حديقة الأمراء، حال نجحوا في تسجيل هدف ثالث عقب الخسارة ذهاباً 2-0.

وافتتح البلجيكي المتألق في الأونة الأخيرة التهديف بطريقة رائعة بعد ضغط على المدافع ومراوغة بوفون ليسجل هدف التقدم المبكر في الدقيقة الأولى و51 ثانية، ليصبح ثاني أسرع هدفاً للشياطين الحمر.

وكان الهدف الأسرع من توقيع الإنليزي واين روني، في شباك بايرن ميونيخ في 2010، بعد مرور 63 ثانية، من بداية اللقاء.

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كما أصبح الهدف الأسرع منذ 2013، عندما سجل إنيجو مارتينيز هدفًا ذاتياً لصالح مانشستر يونايتد بعد 69 ثانية.

وبفضل هدفه الثاني، أصبح لأول مرة منذ 2010-11، عند لقاء شالكة الألماني، يسجل يونايتد أهدافًا أكثر من أهدافه في الذهاب.

وتعاني كتيبة سولشار من الإصابات التي وصلت إلى 11 لاعباً، وزادت بعد إصابة باييه في الشوط الأول.

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