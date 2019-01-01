الأزمة مستمرة - كاريوس يشكو بشكتاش للفيفا

الحارس الألماني لم يخرج من كابوس نهائي الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قدم الحارس الألماني، لوريس كاريوس، شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد ناديه بشكتاش التركي، المُعار له من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأنضم الحارس الألماني البالغ 25 عامًا، لصفوف الفريق التركي على سبيل الإعارة لموسمين، بعد أخطاءه الفادحة في نهائي دوري أبطال أوروبا الماضية.

حيث كلف بخطأين أمام بنزيما وبيل، الريدز، خسارة لقب دوري الأبطال أمام ريال مدريد الذي حقق اللقب الثالث عشر في تاريخه.

ولم يحصل الحارس على مستحقاته من شهر أغسطس الماضي، ليقدم شكوته الأولى في العشرين من فبراير الماضي، ليرد الفريق التركي على أنه اتفق مع الحارس على الرد على متطلباته.

تعلم من كاريوس ويجب وضعه في تابوت حجري 🤦‍♂️🧤 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

إلا النادي التركي لم يرد على خطابات الفيفا ولم يلبي رغبات الحارس، حيث سيقع النادي في فخ خصم النقاط أو الاستبعاد من المشاركة الأوروبية.

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ويحتل بيشكتاش المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، مبتعدًا عن المتصدر باشاك شهير بفارق 13 نقطة.

وخاض الحارس الألماني 26 مباراة بقمص النسور، وحافز على نظافة شباكه في 5 مباريات فقط بجميع المسابقات.