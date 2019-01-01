الأزمة مستمرة.. إيسكو خارج قائمة الكلاسيكو

اللاعب لا يزال خارج حسابات سولاري..

كشفت تقارير صحفية قائمة سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة غداً في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة وجود 19 لاعباً سيتقرر خروج أحدهم بالغد، فيما تم استبعاد إيسكو وبراهيم دياز وخيسوس فاييخو وماريانو دياز، بحسب صحيفة ماركا.

وكان إيسكو قد نال التصريح الطبي للعودة إلى اللعب قبل أسبوع بعد تعافيه من إصابة الظهر، إلا أنه لا يزال خارج حسابات سولاري بوضوح.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن سولاري سيعلن عن القائمة، رغم أن الفريق بالفعل يعرف اسماء الرباعي المستبعد.

يذكر أن الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله، حيث سجل لوكاس فاسكيز للملكي فيما تعادل مالكوم للبلوجرانا.