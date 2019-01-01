الأزمة ليست رياضية فقط - خسائر أتلتيكو وريال مدريد المالية من توديع الأبطال

خسارة مالية فادحة لمدريد بعد توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا

ودّع نادي أتلتيكو مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بعد الخسارة 3-2 مجموع المباراتين أمام يوفنتوس.

الروخي بلانكوس لم يستطع الحفاظ على تقدمه ذهابًا بثنائية نظيفة ليسقط في فخ الهزيمة بثلاثية في العام الذي يستضيف فيه "واندا ميتروبوليتانو" نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق ريال مدريد جاره أتلتيكو بعد الخروج من الدور ذاته أمام أياكس بالهزيمة 5-3 مجموع المباراتين لتغيب فرق العاصمة عن ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ توديع فرق مدريد للتشامبيونزليج من ثمن النهائي يعود بخسارة فيما يتعلق بحقوق البث التلفزي.

وأشارت إلى أنّ أتلتيكو مدريد حصل على 15.25 مليون يورو لمجرد المشاركة في البطولة ثم 12.15 مليون يورو بعد تحقيق 4 انتصارات وتعادل في دور المجموعات، ثم 9.5 مليون يورو بعد التأهل لدور الـ 16 بجانب 14 مليون يورو لاحتلاله المركز الرابع في ترتيب أندية أوروبا ما مجموعه 69 مليون يورو.

أما ريال مدريد فقط حصد 71 مليون يورو والمقسمة كالآتي: 15.25 مليون يورو لمجرد المشاركة في البطولة ثم 10.9 مليون يورو بعد تحقيق 4 انتصارات في دور المجموعات، ثم 9.5 مليون يورو بعد التأهل لدور الـ 16 بجانب 35.45 مليون يورو لاحتلاله المركز الأول في ترتيب أندية أوروبا.

ليلة أمس كانت 😍👌🔥 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/64NDePx766

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وأوضحت أنّ خروج الثنائي حرم مدريد من مكافأة إضافية للتأهل لربع النهائي كما أنّه قد يؤثر على ترتيب الفرق في تصنيف اليويفا مما يعني إمكانية خسارة أموال إضافية في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حصد 72.6 مليون يورو من مشاركته في دوري أبطال أوروبا حتى الآن بينما ودّع فالنسيا بعدما حصل على 40 مليون يورو ويعد يوفنتوس الأكثر حصدًا للأموال في التشامبيونزليج بواقع 76 مليون يورو.