الأزمة تتصاعد .. برشلونة يقرر مقاضاة سيتيين

شكوك حول قدرته التدريبية خلال فترة عمله مع برشلونة

يستعد نادي برشلونة الإسباني، لمقاضاة مدربه السابق كيكي سيتيين، لأنه لم يف بالوعود والمسار الرياضي المفروض وفقًا للتعاقد بينهما.

سيتيين في الفترة الحالية محروم من التدريب بسبب ارتباطه بعقد مع برشلونة لم يتم فسخه إلى حد اللحظة، الأمر الذي يوقف إمكانية الرجل للتعاقد مع أي نادٍ جديد.

ومنذ نحو 3 أشهر قال راديو كتالونيا إن سلف رونالد كومان على مقاعد البدلاء في برشلونة والمدرب السابق للفريق الكتالوني كيكي سيتيين قد رفع دعوى قضائية ضد النادي لخرقه العقد.

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وفقًا لمحطة "El Larguero" فإن برشلونة سيقف أمام مدربه السابق في المحكمة من أجل التوصل لتسوية تحسم الموقف.

ومن بين الحجج التي سيستخدمها النادي الكتالوني برفعه دعوى قضائية ضد مدربه السابق، هي عدم امتثال سيتيين بالوعود التي قطعها فور وصوله فيما يتعلق أسلوبه في إدارة الفريق.

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وأشارت المحطة كذلك إلى تشكيك برشلونة في القدرة القيادية لسيتيين، ووجود انتقادات كثيرة لإيدر سارابيا المساعد الثاني له، والذي أعطى انطباعًا بأنه المسؤول الأول عن المباريات.

يذكر أن سيتيين أقيل من تدريب برشلونة بنهاية الموسم الماضي وتحديدًا بعد الخسارة القاسية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8/2، حيث خرج الفريق من الموسم دون الحصول على أي بطولة.