الأزمات لا تتوقف في الدوري الفرنسي.. مشاحنات بين جماهير باريس ورين

الاشتباكات بين الجماهير أصبحت السمة السائدة في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي.

يبدو أن الأزمات بين الجماهير هي السمة السائدة في منافسات الدوري الفرنسي خلال موسم 2021-2022، حيث لا يكاد يمر أسبوع إلا وتكون هناك اشتباكات بين جماهير الأندية المتنافسة.

الدور هذه المرة جاء على جماهير فريقي باريس سان جيرمان واستاد رين، حيث دخلا في مواجهات استدعت تدخل الشرطة.

باريس سان جيرمان حل ضيفًا ظهر الأحد على ملعب "روازون بارك" معقل نادي رين، وتلقى فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو أول خسارة في الموسم بالسقوط بهدفين دون رد أمام أصحاب الأرض، بعد ثمانية انتصارات.

صحيفة "ouest-France" الفرنسية نشرت مجموعة من الصور لرجال الشرطة وهم يفرقون بين جماهير باريس سان جيرمان ورين.

وكتبت الصحيفة الفرنسية تعليقًا عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بعد مباراة رين وباريس سان جيرمان، بحث ألتراس الناديين عن مواجهة".

وأضافت: "رجال الشرطة المتنقلة تدخلوا، وتم منع الحافلات الباريسية من التقدم، وتم تخريب عدد من الأعمال التجارية في الشارع".

#SRFCPSG. Après le match Rennes - PSG (2 -0), les ultras parisiens et rennais cherchent l’affrontement. Les gendarmes mobiles et la police interviennent. Les bus des Parisiens sont bloqués. Un commerce de la rue est vandalisé. pic.twitter.com/dF5danCarw — Ouest-France 35 (@ouestfrance35) October 3, 2021

وشهد الموسم الحالي من الدوري الفرنسي عدد من الأحداث المؤسفة بين الجماهير، والتي بدأت من اقتحام جماهير نيس لأرض الملعب خلال مباراة مارسيليا للاعتداء على ديمتري باييت، بعد مشاحنات بين لاعبي مارسيليا والجماهير.

كما وقعت عدد من المشاحنات بين الجماهير قبل مباراة مونبلييه ضد بوردو، ونشبت عدة مشاجرات أدت إلى إصابة 16 شخصًا.

كما شهدت مباراة مارسيليا ضد أنجيه أعمال شغب بين جماهير الفريقين، حيث قامت جماهير مارسيليا بالتوجه إلى أسفل المدرجات للاشتباك مع أصحاب الأرض، واقتحمت الملعب قبل أن يتمكن الأمن في السيطرة على الوضع.

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