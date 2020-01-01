الأزمات تضرب ميلان قبل مواجهة يوفنتوس .. ونجوم الفريق في خطر

أزمات عديدة تضرب ميلان الإيطالي قبل مواجهة يوفنتوس في إياب نصف نهائي الكأس.

كشفت تقارير صحفية عديدة أن نادي ميلان يمر بفترة صعبة للغاية مؤخرًا على مستوى الاستقرار قبل مباراته المقبلة أمام نظيره يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كوريري ديلو سبورت"، وأكدت "لا جازيتا ديلو سبورت"، حيث تتمحور مشاكل الفريق في قدرته على الحفاظ على نجومه في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن المشكلة الأبرز ستكون إقناع ملاك النادي للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تمديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وذكرت أن تجديد تعاقد الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما قد يشهد عدة مشاكل هو الآخر في ظل حصوله على ستة ملايين يورو في الموسم الواحد.

بوبان على بوابة الخروج من ميلان

وسيعاني ميلان من ضرورة وضع حد أقصى يبلغ مليوني يورو كراتب في العام لكل لاعب، وهو ما سيجعل مأمورية التجديد لنجومه صعبة.

وسيكون حسم صفقة ضم المعار آنتي ريبيتش بشكل نهائي لصفوف ميلان صعبًا على الفريق إلا إذا قام ببيع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كذلك سيعاني في مفاوضات تحويل إعارة سيمون كيير لانتقال نهائي في ظل العلاقة الجيدة للنجم الدنماركي بالثنائي المهدد بالرحيل باولو مالديني وزفونيمير بوبان.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة ويحل ضيفًا على يوفنتوس غدًا الأربعاء في إياب نصف نهائي الكأس.