الأزمات تتوالى .. مارسيلو ينضم لقائمة المصابين في ريال مدريد

لن يلعب ضد أتالانتا

انضم المدافع البرازيلي مارسيلو، لقائمة المصابين في ريال مدريد، ليمثل أزمة جديدة للمدرب زين الدين زيدان.

مارسيلو تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مع خيتافي، أمس الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإسباني.

الفحوصات كشفت عن معاناة اللاعب من إصابة في عضلة القدم اليسرى، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لريال مدريد.

النادي الإسباني لم يكشف عن فترة غياب مارسيلو، ولكن بعض التقارير الصحفية أكدت أنها تصل إلى 3 أسابيع.

وهو ما يعني غياب اللاعب عن مباراة أتالانتا في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 24 فبراير القادم.

Parte médico de Marcelo.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 10, 2021

ومن المقرر عدم ظهور مارسيلو كذلك ضد كل من فالنسيا وريال بلد الوليد وريال سوسييداد في الدوري المحلي.

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وفي حالة تعافيه في الوقت المتوقع، قد يلحق اللاعب بديربي مدريد أمام أتليتكو يوم 7 مارس القادم.

جدير بالذكر أن ريال يعاني من قائمة طويلة من الإصابات في الوقت الحالي، حيث تضم سيرخيو راموس ورودريجو وفيديريكو فالفيردي وإيدين هازارد وإيدير ميليتاو.