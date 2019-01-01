الأرقام تجيب – هل يتأثر الأهلي بغياب الثلاثي الأجنبي امام الهلال في البطولة العربية؟

الأهلي يضرب موعداً أمام الهلال في بطولة زايد للأندية مساء الأحد القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

قمة جديدة في الكرة السعودية، تنتظرنا بعد أيام قليلة ولكن هذه المرة في بطولة زايد للأندية العربية، عندما يلعب الأهلي أمام الهلال في نصف نهائي البطولة.

يسعى الأهلي، إلى تعويض الإخفاق في بطولة الدوري والابتعاد عن المنافسة بتحقيق الفوز على نظيره الهلال، في البطولة العربية خلال مباراة الأحد القادم.

من أجل الصعود إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 🏆 #الهلال يستعد لمواجهة #الاهلي يوم الأحد القادم 🔵🔵



( @Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/TC5HiOcqO1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 14, 2019

ويفتقد الراقي لجهود ثلاثي الفريق، سانتوس وجوزيف دي سوزا وكلاوديو بيزا، بسبب لوائح البطولة التي تنص على ضم القائمة لخمس أجانب فقط.

نستعرض معاً في هذا التقرير، كيف سيتأثر الأهلي، بغياب الثلاثي، بعد تسليط الضوء على ما قدموه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

أدرلان سانتوس

اللاعب البرازيلي شارك مع الراقي في هذا الموسم خلال ثلاث مباريات فقط في بطولة الدوري، وصلت نسبة افتكاكه للكرة فيها إلى 100%، بينما كانت نسبة نجاحه في الالتحامات الهوائية 66.76%.

ووصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 80%، من 125 تمريرة، واستطاع تسجيل هدفاً واحداً من ضربة رأس، وتهديد مرمى المنافس في فرصتين.

دي سوزا

متوسط الميدان البرازيلي، لعب 15 مع الأهلي هذا الموسم استطاع خلالها صناعة ثلاثة أهداف لزملائه في الفريق، وتسجيل هدفاً واحداً وكان بكرة رأسية من داخل منطقة جزاء الخصم.

بلغت نسبة افتكاك دي سوزا للكرة 64.4%، كما حصل على نسبة نجاح في التدخلات الهوائية 61%.

وعلى الجانب الهجومي وصلت عدد تمريرات اللاعب البرازيلي إلى 723 تمريرة، بنسبة نجاح 89.5%، وبلغت نسبة النجاح للتمريرات الطولية فقط 72.9%، كما صنع 20 فرصة محققة للتسجيل.

كلاوديو بيزا

لاعب الوسط التشيلي لعب مع الراقي هذا الموسم ست مباريات، استطاع خلالهم صنع فرصتين محققتين للتسجيل، ووصلت فيهم نسبة نجاحه في افتكاك الكرة إلى 85%.

وتمكن من تمرير الكرة في 376 مرة بنسبة نجاح وصلت إلى 87%، وكانت نسبة نجاحه في التمريرات الطولية 55.6%، وسدد على المرمى مرة وحيدة خلال الست مباريات.