الأرقام السلبية تلاحق محمد صلاح في ليلة فقدان ليفربول الصدارة

ما هي أرقام محمد صلاح في مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون

تعادل ليفربول دون أهداف مع إيفرتون في لقاء الجولة 29 من الدوري الإنجليزي ليفقد الريدز صدارة البريميرليج لصالح مانشستر سيتي.

محمد صلاح لم يكن الأفضل في المباراة وتلقى العديد من الانتقادات بعد إهدار إنفرادين.

وتعد هذه المرة الأولى للفرعون المصري منذ انضمامه لصفوف ليفربول الذي يفشل في التسجيل في 3 مباريات على التوالي.

ولم يسجل صلاح أمام مانشستر يونايتد ولا واتفورد وأيضًا أمام إيفرتون.

هذه المرة الأولى في تاريخ ديربي الميرسيسايد الذي تنتهي 3 مباريات على التوالي في ملعب "جوديسون بارك" بالتعادل السلبي منذ 1977.

💢 نهاية المباراة .. ليفربول يُفرط في الدوري 🤦‍♂️ pic.twitter.com/iK2cgiQJSN — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 3, 2019

ليفربول لم يفشل في التسجيل خلال الموسم الجاري بالدوري سوى 3 مرات ضد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

كما أنّها المرة الأولى أيضًا من ديسمبر 2015 التي يفشل فيها في هز شباك الخصوم في مباراتين على التوالي خارج أرضه بالبريميرليج.