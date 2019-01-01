النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

الأرقام السلبية تلاحق محمد صلاح في ليلة فقدان ليفربول الصدارة

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
ما هي أرقام محمد صلاح في مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعادل ليفربول دون أهداف مع إيفرتون في لقاء الجولة 29 من الدوري الإنجليزي ليفقد الريدز صدارة البريميرليج لصالح مانشستر سيتي.

محمد صلاح لم يكن الأفضل في المباراة وتلقى العديد من الانتقادات بعد إهدار إنفرادين.

وتعد هذه المرة الأولى للفرعون المصري منذ انضمامه لصفوف ليفربول الذي يفشل في التسجيل في 3 مباريات على التوالي.

اختيارات المحررين

ولم يسجل صلاح أمام مانشستر يونايتد ولا واتفورد وأيضًا أمام إيفرتون.

هذه المرة الأولى في تاريخ ديربي الميرسيسايد الذي تنتهي 3 مباريات على التوالي في ملعب "جوديسون بارك" بالتعادل السلبي منذ 1977.

ليفربول لم يفشل في التسجيل خلال الموسم الجاري بالدوري سوى 3 مرات ضد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

كما أنّها المرة الأولى أيضًا من ديسمبر 2015 التي يفشل فيها في هز شباك الخصوم في مباراتين على التوالي خارج أرضه بالبريميرليج.

إغلاق