الأردن يخسر بهدف نظيف أمام أستراليا في عقر داره

أستراليا يحقق الفوز على الأردن بالتصفيات الآسيوية

تلقى منتخب الأردني خسارة من نظيره الأسترالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

سجل هدف المباراة الوحيد آدم تاغرت في الدقيقة 13 من زمن المباراة، ليقود فريقه لانتصار مهم ضمن منافسات التصفيات.

وحاول الأردن تعديل النتيجة في باقي دقائق المباراة، في وسط استغلال أستراليا الاندفاع الهجومي للمنتخب الأردني، حتى انتهت المباراة بانتصار المنتخب الاسترالي.

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أستراليا رفع رصيده للنقطة 12 في صدارة المجموعة الثانية، جمعهم من 4 انتصارات، بعد الفوز على الكويت والنيبال وتايبيه والأردن.

بينما تجمد رصيد الأردن عند النقطة السابعة، في المركز الثالث، جمعهم من فوزين على تايبيه والنيبال، والتعادل مع الكويت، وخسارة أمام أستراليا.