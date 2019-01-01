الأرجنتين تطلب تقليص عقوبة ميسي

الأرجنتين تلاقي ألمانيا ودياً الشهر المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير عن طلب من الاتحاد الأرجنتيني من أجل تقليص عقوبة إيقاف نجمه وقائده ليونيل ميسي المفروضة عليه بعد كوبا أمريكا.

ميسي تم إيقافه عن اللعب دولياً لمدة ثلاثة أشهر بعد ما بدر منه في كوبا أمريكا وتعرضه للطرد وتصريحاته عن التحكيم بداية الصيف.

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وذكرت "سبورت" أن الاتحاد الأرجنتيني سيطلب من اتحاد أمريكا الجنوبية لتقليص العقوبة لشهرين بدلاً من ثلاثة، لينتهي الإيقاف مطلع الشهر المقبل.

وفي حال رفع العقوبة عن ميسي بحلول بداية أكتوبر سيصبح متاحاً للاستدعاء للقاءين الوديين أمام كلاً من ألمانيا والإكوادور بنفس الشهر.

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ميسي عاد في الأيام الماضية للمشاركة مع برشلونة في لقاء بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن انطلاق الموسم بداعي الإصابة.