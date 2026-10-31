"إصبعي لن يعود لطبيعته" .. مارتينيز يكشف إصابته الخفية في كأس العالم

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كشف إيميليانو مارتينيز عن الثمن البدني القاسي الذي دفعه خلال مسيرته، معترفاً بأن إصابة خطيرة في إصبعه تعرّض لها في وقت سابق من هذا العام لن تُشفى تماماً أبداً. وأوضح حارس تشيلسي أنه اضطر إلى اللعب رغم الألم الشديد لمساعدة الأرجنتين، ما خلّف لديه ضرراً دائماً لا يزال يؤثر على أدائه حتى اليوم.

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اللعب رغم الألم من أجل الأرجنتين

تعرض مارتينيز لكسر وخلع في أحد أصابعه في مايو خلال الإحماء قبل فوز أستون فيلا على فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي. وألقت هذه الإصابة الخطيرة بظلال من الشك على الفور حول مشاركته في مهمة الدفاع عن لقب كأس العالم مع الأرجنتين، ما ترك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا محطمًا عندما رأى نتائج الفحوصات للمرة الأولى.

وبدلًا من الخضوع لعملية جراحية كانت ستبعده عن البطولة، اختار مارتينيز اللعب رغم الآلام المبرحة. وبدعم من مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، اعتمد حارس المرمى على قفاز أديداس مُصمّم خصيصًا للحماية، رغم اعترافه بأن الأربطة الثقيلة قيّدت بشدة قدرته على الإمساك بالكرة.

"كنت أبكي كل ليلة"

وفي حديثه إلى قناة اليوتيوب الخاصة بالصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول، فصّل الحارس المخضرم الثمن الجسدي والنفسي الفادح الذي تركته الإصابة على حياته اليومية. فقد كان الألم شديدًا لدرجة أنه غيّر تمامًا أساليب تدريباته واستلزم تضحية شخصية هائلة.

وأوضح مارتينيز: "في اليوم السابق لمباراة الجزائر كنت أرتمي بذراع واحدة، أرتمي كأنني زومبي. إذا وضعت يدي على الأرض كنت أرى النجوم. كان الأمر وحشيًا. كنت أبكي كل ليلة لأن إصبعي كان يبدو مثل النقانق".

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ورغم العواقب الدائمة، يؤكد الأرجنتيني أنه لا يندم على وضع بلاده في المقام الأول. وقال: "لن يعود كما كان أبدًا. ما زلت ألعب وأنا أتألم. لكن هذه هي المخاطر التي تخوضها من أجل المنتخب الوطني، وسأفعلها مرة أخرى".

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انتقال منهار إلى يوفنتوس

وكان لمشكلة الإصبع تداعيات كبيرة على مسيرة مارتينيز مع النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية. فقد انهار في نهاية المطاف انتقال محتمل إلى عملاق الدوري الإيطالي يوفنتوس بمجرد اكتشاف الحجم الكامل للضرر خلال فحوصاته الطبية.

وكشف الحارس: "خضعت لأشعة سينية وكان الإصبع مكسورًا من جديد. حينها انهار انتقال إلى نادٍ بسبب الإصبع".

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وبعد انهيار الانتقال إلى إيطاليا، أتم مارتينيز في نهاية المطاف انتقالًا إلى تشيلسي مقابل 7.5 مليون جنيه إسترليني. وأضاف: "قالوا إنه من الممكن أن ألعب في هذه الحالة، وأنني بحاجة إلى جراحة، لكن تشيلسي لم يهتم، لم يكترثوا. سأحتاج إلى جراحة يومًا ما".

التعافي من كسر في الفك

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وفي حين تبقى مشكلة إصبعه مصدر قلق طويل الأمد، يغيب مارتينيز حاليًا في غرب لندن بسبب نكسة جسدية مختلفة تمامًا. فالحارس يتعافى حاليًا من كسر في الفك تعرض له في وقت سابق من هذا الشهر خلال فوز تشيلسي على إيفرتون.

وسيركز الآن بشكل كبير على إعادة تأهيله قبل أن يحاول استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية على ملعب ستامفورد بريدج. وبمجرد تعافيه الكامل، سيتعين على اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مواصلة التعايش مع الألم الدائم في يده وهو يسعى إلى فرض نفسه في ناديه الجديد.