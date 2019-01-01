الأرجنتين وكولومبيا يفوزان بتنظيم كوبا أمريكا 2020

تنظيم مشترك وتغيير في موعد البطولة القارية اللاتينية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول" عن أن نسخة 2020 من بطولة كوبا أمريكا ستكون للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا.

وتُلعب النسخة المقبلة من البطولة في الصيف المقبل بالبرازيل، ثم تقام مجدداً العام التالي مباشرة من أجل تغيير ميعادها للسنوات الزوجية وتنظم كل أربعة أعوام.

وأعلن الكونميبول في بيانه رفض دعوة الاتحاد الأمريكي بتنظيم بطولة مشتركة في الولايات المتحدة بمشاركة فرق اتحادي قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

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باييت سدد الكرة ثم ذهب للاحتفال مباشرةً قبل حتى أن يتأكد أنها سكنت الشباك! 😅pic.twitter.com/MxKKb08ilj — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

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وذكر البيان أنه وجه الدعوة لستة فرق من اتحاد الكونكاكاف، ممثل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، للمشاركة في 2020، و2024، و2028، الأمر الذي رفضه الأخير.

وأكد البيان أن الاتحاد الدولي وافق على طلب اتحاد أمريكا الجنوبية بتغيير ميعاد البطولة لتقام في السنوات الزوجية بدلاً من الفردية، ولُعبها كل أربعة أعوام.

الجدير بالذكر أن نسخة الصيف المقبل ستقام بمشاركة ثلاث فرق آسيوية، ومن ضمنها قطر، بدلاً من فرق الكونكاكاف كما جرت العادة.