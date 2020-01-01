الأرجنتيني جالاردو يرفض تدريب النصر السعودي

النصر مازال يبحث عن مدرب لخلافة فيتوريا.

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب فريق ريفربليت الأرجنتيني، رفض عرضًا من إدارة نادي النصر، من أجل تدريب الفريق، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، قد أعلن عن إقالة الجهاز الفني للفريق الأصفر مؤخرًا، بسبب سوء النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن رفض جالاردو جاء بسبب رغبته في قيادة فريقه الحالي في بطولة كأس العالم للأندية، حالة مشاركته فيها.

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كما تلقى جالاردو العديد من العروض الكبيرة والمغرية من جانب أندية ومنتخبات أوروبية خلال الوقت الحالي، حيث لا يرغب في الحضور إلى الشرق الأوسط خلال الوقت الحالي.

ويتولى مهمة تدريب نادي النصر حاليًا، المدرب الكرواتي ألين هوفارت بشكل مؤقت، بعد رحيل روي فيتوريا عن تدريب فريق نادي النصر.

ومازالت إدارة النصر تدرس عددًا من الملفات التدريبية الأخرى، من أجل اختيار مدرب يتواكب مع طموحات نادي النصر خلال الفترة المقبلة.

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ولم يستقر نادي النصر حتى الآن على اسم المدرب الجديد، ولكن هناك رغبة للتعاقد مع مدرب من المدرسة اللاتينية، خاصة من الأرجنتين، حيث ستتضح الأمور خلال نهاية الأسبوع القادم، بمعرفة مدى إمكانية فتح الطيران الدولي من عدمه.