الأحرق يؤكد على أهمية مواجهة العربي رغم ضياع اللقب

يراها أفضل استعداد للجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

شدد عبد الله الأحرق لاعب الدحيل القطري، على أهمية المباراة القادمة أمام العربي في دوري نجوم قطر.

الدحيل يحل ضيفاً على العربي غداً الجمعة، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري القطري.

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الأحرق قال عن تلك المواجهة:"المبارة هامة لأننا نريد العودة للانتصارات مرة أخرى بعد التعثر أمام السد والهزيمة ضد الخريطيات".

وأضاف:"تمثل إعداداً أيضاً للقاء العين في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، لذلك على تقديم أداء قوي".

وعن تراجع مستوى فريقه:"كل موسم يختلف عن الآخر، نجحنا العام الماضي في فرض أنفسنا بقوة داخلياً وخارجياً".

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وتابع:"المنافسة الآن أقوى على لقب الدوري، وكان هناك العديد من المتغيرات، ونحاول العودة للقمة مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".

جدير بالذكر أن الدحيل يخوض الجولة الأخيرة من دوري نجوم قطر، وهو في المركز الثاني بـ47 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن السد البطل.