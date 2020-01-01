الأحبابي يهاجم الحكام بعد خسارة العين على الجزيرة في الدوري الإماراتي

مباراة مثيرة بين العين والجزيرة في الدوري الإماراتي

علق بندر الأحبابي الظهير الأيمن لنادي العين، على الهزيمة أمام نظيره الجزيرة، ضمن الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

وتعرض بندر الأحبابي للطرد خلال المباراة بعد الحصول على بطاقتين صفراويتين، كلفت فريقه استكمال اللقاء بـ9 لاعبين فقط والتعرض للهزيمة.

وحقق الجزيرة الفوز على العين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي، على ملعب "محمد بن زايد".

المزيد من الفرق

وقال بندر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "السلام عليكم قدر الله وما شاء فعل هاردلك لنا، أنا دائماً أفرح للحكم المواطن لما يمثل الدولة ويتطور ويكون من النخبه فالبطولات الكبرى العالميه الله الشاهد".

وأضاف الأحبابي: "إذا صار خطأ في دورينا ممكن تعديها لمساعدة الحكام أحيانا.. ولكن أغلط وأضيع مجهود فريق بالكامل وممكن أفقد المنافسه والله حرام".

السلام عليكم قدر الله وما شاء فعل هاردلك لنا.أنا دائماً أفرح للحكم المواطن لما يمثل الدوله ويتطور ويكون من النخبه فالبطولات الكبرى العالميه الله الشاهد ..اذا صار خطأ في دورينا ممكن تعديها لمساعده الحكام أحيانن .. ولكن اغلط وأضيع مجهود فريق بالكامل وممكن افقد المنافسه والله حرام💔 — بندر الاحبابي (@bandar_a70) March 14, 2020

ويحتل العين المركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 37 نقطة خلف شباب الأهلي دبي برصيد 43 نقطة في صدارة البطولة.