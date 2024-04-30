"اكشفوا الحقيقة للجماهير وأخطأت بالاستمرار في هذا الوسط!" .. أنمار الحائلي يثور بعد وداع الاتحاد للكأس

لم يعد لدى أنمار الحائلي؛ رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية لنادي الاتحاد السعودي، ما يبكي عليه، فقرر الانفجار في وجه المسؤوليين، عقب وداع فريقه لكأس خادم الحرمين الشريفين.

العميد ودع أمس الثلاثاء، كأس الملك بالهزيمة أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن نصف النهائي.

هذه الهزيمة هي السابعة للنمور أمام القوة الزرقاء في الموسم الجاري، إذ كانت البداية بالبطولة العربية ثم دوري أبطال آسيا فكأس الدرعية للسوبر السعودي، بجانب ذهاب وإياب دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لذا كان حتميًا أن ينفجر الحائلي، خاصةً وأن الجمهور يحمله المسؤولية كاملة رغم استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكية النادي، وأصبحت المسؤولية الأكبر على عاتق الرئيس التنفيذي وليس رئيس المؤسسة غير الربحية.

وقال أنمار حول هذا الوضع، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "نعتذر لجمهور الاتحاد، كان بالإمكان أفضل مما كان، والله من المعيب والمخجل أن نتعرض لكل هذه الأخطاء التحكيمية طوال كل تلك السنوات، كنا لا نريد الحديث عن التحكيم، لكن أن تصل الأمور لهذه الدرجة!، نحن نفه م كرة قدم؛ كوليبالي غير مسار الكرة وصارت لعبة جديدة، ومع ذلك الحكم ألغى هدف حمدالله، وهذا القرار غير مجرى المباراة، هل هناك قانون جديد نحن لا نعرفه؟، هذه المباراة كأس وتلعب على تفاصيل بسيطة تمنح الفوز".

وأضاف: "اللاعبون قدموا ما عليهم وقاتلوا، كنا نتمنى الأفضل، لكن أعيدها التفاصيل البسيطة حسمت المباراة، إلغاء هدف حمدالله غير مجرى المباراة، هذه ليست أعذار واهية، إنما أشياء حدثت على أرض الملعب،

رئيس النادي الجداوي تابع: "هناك قواعد للعبة وأساسيات، الاتحاد فقدها الموسم الجاري، الهلال أصبح أقوى بنسبة 150% والاتحاد ضعف بنسبة 150% عما كان عليه في الموسم الماضي، لكن نحن رؤساء أندية والكلام محسوب علينا، وقد يتهموننا بإثارة الرأي العام، وهذا غير صحيح".

وواصل: "عندي عتب بسيط أو عتب أو استفسار؛ فالإعلامي محمد الشيخ قال إن الدعم متساوٍ بين كافة الأندية، أنا ليس عندي معلومة ولا أريد الخوض في هذا الجانب لأنني ممنوع من الخوض به، لكن على الشيخ أن يعلمنا إن كان لديه معلومة أو أنه يعرف شيئًا لا نعرفه.

"على المسؤولين إصدار جدول بسيط بدعم كل نادٍ، ربما حدث خطأ ومُنح نادٍ أكثر من البقية، أخطاء أول موسم تغتفر، لكن يجب أن يعلم الجمهور هذه النقاط، لأنهم يقيمون عمل رؤساء الأندية والإدارات، نحن نعمل دون مقابل ونعمل 24 ساعة، غدًا سأرحل، لكن مستقبل الاتحاد إلى أين؟!".

واختتم بحسرة: "أنا أخطأت بالاستمرار في الموسم الجاري، لأنه لم يكن هناك شفافية في التعامل، لكنني فعلت ذلك من غيرتي على الفريق، ننام ونستيقظ نفكر كيف ننجح في الاتحاد".